Tribunal decidirá futuro de porcícola de Santa Elena, Antioquia

En poder del Tribunal Administrativo de Antioquia quedó la decisión de mantener suspendida o no la construcción del Centro de Producción Porcícola, en el corregimiento Santa Elena, y que viene siendo desarrollado por la Universidad Nacional, sede Medellín.



El pasado 10 de febrero, la Universidad fue notificada de una Acción Popular interpuesta por 10 personas ante dicho Tribunal, Sala Tercera de Oralidad. Los accionantes argumentaron que el proyecto puede llegar a causar problemas ambientales en la zona.

Élkin Zuluaga Cuartas, habitante del sector y asesor del comité que se opone a la obra, aseguró que en el acompañamiento que hicieron en días pasados, junto a Corantioquia y otras entidades al predio donde se desarrollarían los trabajos, encontraron que la Universidad estaba captando aguas de las cuales no tenía permiso y, fuera de eso, los afluentes estaban en muy mal estado e incluso con basura.



Además, encontraron que el predio tiene una ocupación muy alta de los cauces y que las fuentes de agua no cuentan con medidores. A lo anterior, se suma que en la parte alta, donde están los nacimientos de agua, la Universidad construyó unos drenajes y convirtieron un espacio en una represa sin ningún tipo de medida o permiso.



“No tiene registros de nada, solo explicaciones verbales y por eso también estamos en desacuerdo con el proyecto”, agregó Zuluaga.



“Ahora todo está en manos judiciales y la Universidad será respetuosa de las decisiones de Ley, no se venderá carne, ni cerdos. No es una marranera, es un laboratorio o centro porcícola tecnificado, que cumple los más altos índices y con todos los requerimientos de las máximas autoridades en tecnificación y manejo porcícola”, dijo Luis Fernando Giraldo Chavarriaga, jefe de la oficina jurídica y representante judicial y administrativo de la Universidad Nacional, sede Medellín.



Según el representante de la academia, desde siempre la disposición del centro de educación superior ha sido conversar con la comunidad, no solo como universidad, dejando claro que no son enemigos de la población, sino vecinos del corregimiento. “Hemos convivido con todos ellos durante muchos años y más aún con los que lleguen y así será mientras la Nacional pueda cumplir su objeto institucional en el predio de su propiedad”, manifestó Giraldo.

El representante académico de la Universidad agregó que esta recibió, de manera previa a la iniciación de las obras, el permiso de Corantioquia.



“Nosotros le hemos mostrado a la comunidad los permisos, las licencias y las autorizaciones dadas por las autoridades competentes. La Universidad no iniciaría ningún cambio u obra sin los permisos pertinentes”, puntualizó Giraldo Chavarriaga.



Precisó, que la autoridad ambiental dejó claro que para el proyecto de la porcícola tecnificada no se necesita concesión de aguas, debido que ya tiene una concesión que es suficiente para soportar el proyecto.



Por voluntad de la Vicerrectoría de la Universidad, las puertas están abiertas para que la comunidad entienda el alcance del proyecto, que la universidad no es una entidad comercial y que el Centro Porcícola no será para vender cerdos, si no para un desarrollo investigativo, académico y científico con el cual se pretende tecnificar los espacios y los procesos.



Cabe resaltar que las obras ya estaban suspendidas desde el año pasado por la corregidora, Eliana Katherine Gómez. La funcionaria sustenta su decisión en la falta de claridad en los manejos ambientales, así como en la ausencia de la solicitud actualizada de la concesión de aguas a Corantioquia, por parte de la Universidad Nacional de Colombia y, además, del persistente conflicto del proyecto porcícola con la comunidad aledaña, en el sector de Paysandú.



ESNEYDER GUTIÉREZ

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

