Conocida la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia sobre la suspensión de Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín, se conocen detalles de la demanda presentada.

Lo hizo Martha Nury Velásquez Bedoya, presidenta del Tribunal Administrativa de Antioquia, quien explicó que la solicitud de nulidad electoral presentada por el ciudadano Ricardo Andrés Rodríguez Novoa tenía dos cargos en contra del decreto 723 del 11 de mayo de 2022, donde se suspende a Daniel Quintero y nombra a Juan Camilo Restrepo en su lugar.



"El primero dice que hay una falta de competencia del ministro que dictó el acto. Frente a este cargo, simplemente la sala expresa que en este momento no tiene elementos para determinar si es competente o no. El segundo cargo hace relación a que el inciso 2 del artículo 32 de Ley 1617 de 2013, establece que el encargado debe pertenecer al grupo político de la personas que sale en ese momento suspendida", contó la presidenta.



(Puede leer: 'Creemos que se hace justicia', vocero del movimiento que avaló a Quintero)



Reza el auto que la no pertenencia de Restrepo al movimiento Indepedientes, por el que fue elegido el alcalde Daniel Quintero, es un hecho de público conocimiento, no solo por los habitantes de Medellín sino de todo el país. "Razón por la cual decreta entonces la suspensión provisional respecto a este punto", concluyó la presidenta.



Lo que sigue ahora es que la autoridad correspondiente acate la decisión.



MEDELLÍN

