Tras culminar de Parques del Río etapa 1 ¿Se debe seguir el proyecto?

Más allá de los beneficios en espacio público (70.800 metros cuadrados) y la belleza estética de la obra, Parques del Río sigue siendo una incertidumbre,



La fase inaugurada el pasado 30 de noviembre es tan solo una de las seis etapas que componen todo el proyecto. Entonces ¿se debe continuar?

Los extracostos de la etapa 1 y la demora en tiempos, hicieron que la inversión final fuera de más de 740.000 millones de pesos, lo que deja la duda si vale la pena continuar con todo el proyecto.



Hacerlo, en cualquiera de sus etapas, acarrearía más gastos y más afectaciones a la movilidad, aseguró Claudia Cuartas, directora técnica de Parques del Río.



“Es difícil decir cuál de los otros tramos se debería continuar, porque en los restantes se afecta el metro, se afectan los puentes (vehiculares y peatonales) y requerirían inversiones mucho mayores. Es por eso que se priorizó esta etapa 1. La ventaja es que no pasaba el metro, por lo que no se podría interrumpir su operación mientras se construía”, expresó Cuartas, quien aseguró que en su totalidad, la obra no terminaría costando los 4 billones de pesos que se dijo que valdría, sino mucho más.

Fue, precisamente, la parte financiera la que se debe dejar clara a la ciudadanía, según dijo el alcalde Gutiérrez cuando inauguró la obra.



“Yo hago una reflexión frente al futuro de Parques del Río. Es un proyecto que en sí es importante para la ciudad, pero debe haber claridad en lo referente a los mecanismos de financiación que la Sociedad Parques del Río (conformada por el Metro, la alcaldía, EPM e ISA) y la ciudadanía sepan de dónde salen los recursos”, afirmó el mandatario.



Agregó Gutiérrez que su administración recibió la fase 1B con una financiación aproximada de 215.00 millones y terminó costando 437.000 millones, “con recursos que pusimos nosotros, que también adicionamos otros 40.000 millones para la fase 1A”.



La decisión para definir el futuro de esta megaobra recaerá sobre la próxima alcaldía a cargo de Daniel Quintero, que definirá si continuará desarrollando las fases siguientes y definirá el mecanismo en términos de financiación.

EPM (33%), ISA (33%), Metro (9%) y Alcaldía de Medellín (25%) conforman la Sociedad Parques del Río, creada en 2015. Foto: Archivo EL TIEMPO

“¿Las siguiente fases se realizarán con recursos propios de la alcaldía o cuál es el mecanismo? Porque cuando yo llegué a la alcaldía me dijeron que el modelo de estructuración financiera para las siguientes fases era entre un 60 y 70 por ciento por valorización general y peajes urbanos a lo que yo no estuve de acuerdo. Esa ha sido la discusión, no sobre la importancia del proyecto, porque eso lo tenemos claro”, puntualizó Gutiérrez.



Por su parte, Daniel Carvalho, urbanista y concejal de Medellín, opinó que el problema es que la obra tiene una percepción pública de ser una solución a la movilidad, lo que es un error que se debe remediar, pues el verdadero propósito de Parques del Río es detonar la renovación urbana.



“Este es un proyecto de espacio público que sirve para renovar el sector del río e invite al desarrollo inmobiliario para que se concentre aquí y no en las lomas, Creo que hay que corregir ese error comunicacional y parte de eso es explicar permanentemente cómo ocupar este lugar y cómo queremos que crezca la ciudad hacia el futuro”, opinó el concejal.

Sobre la parte financiera, indicó que la llamada para buscar estos mecanismos es la Sociedad Parques del Río y será la próxima alcaldía la que decidirá si la potencia o no.

En su experiencia como urbanista, Carvalho propuso que una opción de financiación podría ser cobrando plusvalía.



“Es decir, que si Parques del Río va a pasar al lado de tu casa o tu lote, este va a valer mucho más. Entonces, cuando se desarrolle ese lote el privado ganará más recursos, pero parte de ese dinero deberá ir al sector público que fue el que pagó el parque que generó dicha valorización. Es un proceso que ya existe en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) pero que no hemos sabido desarrollar aún”, indicó el cabildante.

Carvalho coincidió con la directora técnica del proyecto en las afectaciones y costos que tendrá para la ciudad continuar el proyecto, pero desde el punto de vista constructivo y financiero, opinó que la siguiente etapa más óptima para continuar es hacia el sur entre las estaciones Poblado e Industriales del metro.



“Pero es más prioritario y urgente la zona Norte, porque es donde menos espacio público tiene la ciudad. Hay que ver hasta qué punto se puede convencer a la ciudadanía de que las molestias y los trancones viales serán para que a futuro tengan mejores condiciones”, concluyó el concejal.



Hasta el momento, el alcalde electo Daniel Quintero se ha mostrado a favor del proyecto, pero no se ha manifestado sobre cómo se financiaría su continuidad.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

DAVID ALEJANDRO MERCADO