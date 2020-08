Tras 41 años, el periódico El Mundo de Medellín cerrará

Debido a la crisis económica que ha generado la pandemia del covid-19, el periódico El Mundo de Medellín anunció su cierre tras 41 años de existencia.



“El periódico pierde, como todos los periódicos, y en esto yo estoy haciendo un llamado a los empresarios. Yo sé que este también es un momento difícil para ellos pero lo que se está destruyendo es el valor de la verdad y el valor del rigor periodístico”, comentó Luz María Tobón, directora del diario.



Para ella, esta situación también implica un duro golpe a la información y a los medios de comunicación colombianos.



“No es lo mismo la expresión de algo que se me ocurre en una red social que todo el proceso de construcción, reflexión y edición que hay detrás de una noticia o de una opinión en un medio de comunicación, que tiene una historia y que tiene un nombre y que tiene un equipo de trabajo serio y juiciosos dedicados a proteger eso: la verdad y la información que es un derecho público”, agregó.



La escaza pauta publicitaria, sumada a la virtualidad en los colegios que generó parar los proyectos educativos, hicieron que Fundamundo, propietaria del periódico tomara la decisión. Sus directivas la denominaron como un cierre parcial de actividades, a partir del 2 de agosto, tanto del periódico impreso como del portal web www.elmundo.com



Con esta situación, 10 de los 33 empleados de la fundación fueron despedidos, y ahora las esperanzas por continuar con vida se centrarán en los proyectos educativos que allí se adelantan, con un equipo formado por pedagogos y periodistas. Ellos están a la espera de que retorne la presencialidad a los colegios, en donde se realizan algunos proyectos, y también tienen la esperanza de que regrese el Clásico Infantil de Ciclismo, uno de los eventos bandera de Fundamundo que se hace en Medellín.

“Aspiramos a que los proyectos pedagógicos sigan y tenemos el proyecto Alianza Antioquia, el proyecto por la Iniciativa Antioquia por la Minería Sostenible. Vamos a avanzar en esos proyectos”, agregó Tobón.



El Clásico Infantil de Ciclismo es uno de los eventos organizados por Fundamundo. Foto: Cortesía El Mundo

Algo de historia

En el comunicado que anuncia el cierre parcial, Fundamundo recordó la historia de este importante medio de comunicación. Todo arrancó en 1979, cuando un grupo de ciudadanos liberales, en su mayoría profesionales jóvenes, se unieron para crear este diario que ofreciera a los antioqueños una alternativa de información y opinión.



“Con el liderazgo de Darío Arizmendi y un entusiasta grupo de periodistas profesionales fuimos esa voz liberal y renovada que también fue el semillero para la creación de otros medios de comunicación que hoy son parte de un diverso conjunto de voces y expresiones periodísticas en Medellín y Antioquia”, destacó la fundación.



Años después, en 1991, el diario fue adquirido por el empresario Guillermo Gaviria Echeverri, quien asumió la dirección, preservando la base liberal del periódico. “En esa época también nos destacamos como el medio más comprometido con la infancia y juventud colombianas, mediante la visibilización constante de sus derechos y necesidades, así como la realización de eventos masivos deportivos como lo fueron las 30 versiones del Clásico de Ciclismo Infantil y Juvenil, y otros eventos culturales y artísticos en los que ellos siempre fueron los protagonistas”, destacó Fundamundo.



En el año 2010, todas las acciones que la familia Gaviria Correa tenía en El Mundo fueron cedidas a la Fundación Fundamundo, entidad sin ánimo de lucro creada con el objeto de que el medio de comunicación contribuyera a la formación de ciudadanos participantes en democracia, buscando el trabajo conjunto con el sector educativo. Nació así la iniciativa ‘Educar mientras se informa’, que durante una década entregó más de tres millones de ejemplares de este periódico con sus contenidos de información, opinión y colecciones didácticas a cientos de miles de estudiantes antioqueños.



Las reacciones

Lectores, periodistas y la ciudadanía en general, han expresado en redes sociales su pesar ante el inminente cierre.



“Agradecimiento por tantos años de esfuerzos y sacrificios por la democracia, la pluralidad, la libertad de prensa y la educación a través de la información”, publicó la secretaria de educación de Antioquia, Alexandra Peláez.



Por su parte, el concejal de Medellín, Luis Bernardo Vélez, dijo que: “cerrar un medio de comunicación es una pérdida para la democracia y para la opinión ciudadana. Lamentó el cierre del periódico El Mundo”.



Estas son otras reacciones en Twitter:

Siento mucho el cierre del periódico El Mundo de Medellín. Necesitamos hoy, como nunca, fuentes serías y responsables de información. Cada vez quedamos más en manos de redes en las que todo vale para que, en el fondo, nada valga. — Moisés Wasserman (@mwassermannl) August 1, 2020

Qué triste la noticia del cierre parcial del periódico El Mundo de Medellín. Fue la primera empresa que creyó en mi trabajo, cuando ni siquiera me había graduado. — Sebastián Aguirre (@aguirresebas) July 31, 2020

Otros medios que cierran

El golpe a la economía de los medios de comunicación que ha generado el covid- 19 ha sido preocupante en Medellín. De manera paralela al anuncio de Fundamundo, el tradicional Noticiero Económico Antioqueño, dirigido por el periodista J. Enrique Ríos anunció su cierre para el próximo 30 de noviembre, tras 45 años al aire.



“La aguda crisis económica generalizada por la pandemia del coronavirus, oscureció las posibilidades de subsistencia de nuestra empresa, hasta el punto que los ingresos ya no nos están alcanzando siquiera para pagar la nómina. Hemos analizado las perspectivas y el flujo de caja real y concluimos el oxígenos que nos proporciona el apoyo de ustedes y de otras empresas, nos alcanza solo para sobrevivir pocos meses y poder dejar todas nuestras obligaciones saldadas”, explicó Ríos.



En abril ya había cerrado la revista cultural Opción Hoy. Luz Consuelo Tobón, directora de esta publicación, dijo que la crisis generada por el covid-19, la cuarentena y la cancelación de eventos culturales y cierre de sedes de este sector, la obligaron a esa decisión. "Ante la cancelación de todos los contratos de publicidad (que eran entre 20 y 25 para este 2020) y la no viabilidad de la empresa, no tenemos cómo sostener toda la planta de empleados y nos vimos abocados a cerrar", agregó.



DAVID CALLE ATEHORTÚA

EL TIEMPO

En Twitter: @davidcalle1