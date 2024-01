Radiografía de ‘la trocha de la muerte’: la vía entre Quibdó-Medellín

Viajar de Quibdó (Chocó) a Medellín (Antioquia) se ha convertido en una ‘actividad de alto riesgo’, dadas las cifras de deslizamientos y derrumbes que han dejado muertos a su paso.



Según un estudio hecho por el ingeniero y economista Leyner Mosquera, entre 2012 y 2018 hubo más de 100 muertos en este corredor.

En febrero del 2009, un bus de la empresa Rápido Ochoa fue expulsado de esta carretera en el punto conocido como El Siete por un deslizamiento que lo hizo rodar 150 metros en el abismo. En este accidente murieron 41 personas y algunos de los cuerpos nunca fueron encontrados porque cayeron al río Atrato.



El pasado viernes 12 de enero revivió aquel día de tragedia, cuando un deslizamiento sepultó a más de 50 personas que se encontraban en el sector conocido como Toldas en el 17.



Las mujeres, hombres y niños se encontraban en una larga espera porque cinco derrumbes tapaban la vía entre Quibdó y Medellín, lo que imposibilitaba el paso hacía adelante o hacia atrás. “Estaban en un sándwich”, dijo uno de los testigos.

El número de víctimas mortales son 37, según informes. Foto: Fuerzas Armadas.

Decidieron bajar de los vehículos y refugiarse en una vivienda del sector donde prepararon comida para los niños y escampaban la lluvia incesante de ese viernes.

Sobre las cuatro de la tarde la montaña comenzó a ceder, la tierra se llevó todo a su paso y los vehículos y la vivienda donde se refugiaban decenas de familias quedaron completamente sepultados.



En el lugar la señal de telefonía móvil es muy débil, no había forma de avisarles a las autoridades de la emergencia, los conductores de otros vehículos a los que la tierra no alcanzó a llegar comenzaron a intentar rescatar a los heridos.



Solo a las seis de la tarde se conoció de la tragedia, pero la cantidad de derrumbes hacía imposible la llegada de los organismos de socorro, que solo hasta las 10 de la noche pudieron atender al lugar.



La ambulancia de la población de El Carmen de Atrato trasladó los primeros cuatro heridos, habían quedado a medio enterrar, pudieron gritar y los sacaron. Cuando las autoridades llegaron, la fila de cadáveres sobre la tierra era un panorama desolador.

Al cierre de esta edición, la búsqueda completaba dos días, 35 cuerpos sin vida fueron sacados de la tierra, 20 heridos trasladados a hospitales y 8 personas siguen desaparecidas.



El clamor de sus familiares es que no los dejen de buscar. “Nos vamos a quedar acá porque cómo la dejamos ahí”, manifestó uno de los familiares que se encuentra en el sitio buscando a una tía que ese viernes tenía que hacer una diligencia en Medellín.



“Es realmente triste. No sé cuántas tragedias tienen que pasar para que no queden impunes las muertes de las personas y para que no sigan pasando estos accidentes.



Para ir a visitar a los familiares en épocas de fiestas uno siempre tiene mucho miedo de que puedan suceder esas tragedias”, dijo Jesús Eduardo Ramírez desde la puerta de Medicina Legal de Medellín, cuando llegaba a hacer el papeleo del cuerpo de un familiar que murió en el deslizamiento.



Esta tragedia ha vuelto a reavivar una eterna lucha que han dado los habitantes del Chocó para que pongan la lupa sobre este corredor vial que se convierte en el obligado paso para llegar a la ciudad más cercana con servicios médicos de alta complejidad, entre otras entidades que solo encuentran en Medellín.



“La vía es la arteria por donde nosotros tenemos el flujo comercial con Antioquia y el resto del país. La vía a Pereira es otra opción, pero los pacientes, estudiantes y el tema comercial se mueven por Medellín. Estábamos con algún grado de satisfacción porque hemos logrado disminuir las 12 horas que nos demorábamos entre Quibdó y Medellín, ahora son 6 horas”, indicó Dilon Martínez, líder del Comité Cívico Chocó.



Rescate de personas tras derrumbe en Chocó. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Este comité ha encabezado la iniciativa para que el Gobierno Nacional otorgue recursos y pueda culminar los 229 kilómetros que hay entre la capital del Chocó y la capital antioqueña, una vía que va a cumplir 15 años construyéndose y a la que aún le quedan 11 kilómetros de pavimentación.



Recorrer esos más de 200 kilómetros se vuelve tenebroso, y más cuando comienza a llover, dicen los conductores que frecuentan el corredor vial.



El presidente Gustavo Petro llegó a la zona de la tragedia y desde allí hizo un análisis de lo que ocurrió.



“No solo se han ralentizado las obras, sino que el volumen de inversión es muy inferior por kilómetro al de las vías que por decisiones políticas se han acelerado y eso hace, por ejemplo, que no haya un tratamiento de taludes”, indicó el Presidente.



Y agregó que “la causa técnica, más allá de la crisis climática que produce este tipo de derrumbes que hizo que las personas que venían en el carro se quedaran quietos y se concentraran en la casa, es una falta de inversión en taludes y no propiamente en la carretera rígida porque no se presupuestó bien. Para este tipo de carreteras de regiones pobres hay presupuestos pobres y en las regiones más ricas del país hay presupuestos ricos para obras”.

Con el mandatario estuvo de acuerdo Germán Lucumí, secretario de Infraestructura de Quibdó: “Hay sectores que atraviesan la cordillera Occidental que está en formación y hace que sea muy inestable y con los presupuestos asignados no se dan los recursos para la protección de taludes, conducción de agua que es fundamental en zonas donde llueve tanto. Deberíamos tener viaductos pero por limitaciones de presupuestos no se puede”.



