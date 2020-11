Evalúan zona de deslizamiento en Valdivia para evitar otras tragedias

Tras culminarse la reunión del Puesto de Mando Unificado en Puerto Valdivia, Antioquia, el gobernador Aníbal Gaviria anunció la forma de intervención que tendrá este corregimiento tras la avalancha que hasta el momento deja siete muertos, 12 heridos y un número no determinado de desaparecidos.



El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, Dagran, Jaime Enrique Gómez Zapata, informó que esta emergencia se presentó alrededor de la media noche, cuando unas 20 personas departían en una taberna, generando obstrucción en la vía Medellín- Caucasia, vía que ya está abierta con paso restringido a un carril.

Una de las decisiones tomadas durante la reunión fue la de hacer una evaluación exhaustiva de la zona, para determinar a cuántas viviendas y locales más tocaría evacuar, previniendo nuevas emergencias.



"Se ha tomado la decisión, con la coordinación de la Alcaldía, del Dagran y la Policía, de hacer un recorrido o evaluación de todo el eje desde aquí desde Puerto Valdivia hacia la zona de Cachirimé y más hacia el norte, para evaluar posibles viviendas o locales que estén en situación de riesgo y hacer las recomendaciones o las solicitudes de evacuación a las personas que allí permanezcan", explicó Gaviria.



En cuanto a las cifras de desaparecidos, Gaviria indicó que por el momento son solo especulaciones porque no hay información concreta. Hasta ahora, solo una persona dio a conocer a las autoridades que no ha podido comunicarse con sus dos sobrinos, por lo que se presume que estaban en el lugar.



"Independientemente de esa información, que todavía no es contundente, vamos sin ningún lugar a dudas a continuar con esas labores de rescate, hasta barrer completamente el lugar y tener la garantía de que no hay víctimas o personas atrapadas allí", manifestó el gobernador.



Por lo pronto, las labores de barrido de toda la zona culminarían hacia las 6 de la tarde de este lunes, pero si de no ser posible continuarán este martes.

En términos de movilidad, con el Invías, la Policía y la Secretaría de infraestructura, se regulará el tráfico con un "pare y siga", para tener la vía troncal abierta y mantener la acción de búsqueda y rescate.



El gobernador envió un mensaje a todos los antioqueños, en especial a quienes se encuentren en zonas de riesgo, como las zonas de posible deslizamiento y alta pendiente o cerca de las quebradas, de que si está lloviendo de forma torrencial, es mejor prevenir y salir de las viviendas.

Así se ve la zona del derrumbe, en la vereda Cachirime del corregimiento de Puerto Valdivia. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Hasta ahora, se conoce de los heridos que fueron dados, excepto uno, que se encuentra en el hospital de Yarumal y está fuera de peligro.



En cuanto a quienes perdieron la vida en la tragedia, se conoce que eran cinco mujeres y dos hombres. De los siete, dos eran menores de edad: Michell Acevedo, de 14 años y Yesenia Velásquez, de 16. Además, en el sitio también murieron Adiela Velásquez, comerciante y madre de Yesenia y Deisy Velásquez, también hija de Adiela.



La otra víctima mujer fue Lina Hernández, quien deja dos hijos.



De otro lado, los dos hombres que también murieron allí son William Villegas yJorge Cardona, ambos conductores.



MEDELLÍN

