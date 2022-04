Tras angustiosas horas de búsqueda, debido a las fuertes lluvias sobre las 4 p. m. del jueves 7 de abril se suspendieron las labores en la mina El Porvenir, en Abriaquí, donde en la noche anterior el desbordamiento de una quebrada ocasionó una avalancha que destruyó parte del campamento y dejó un saldo de 12 personas fallecidas, ocho heridas y al menos dos más desaparecidas.

Sobre las 6:00 p. m. se realizó una reunión en el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en la zona con las entidades involucradas en la emergencia ANM (Estación de seguridad y salvamento minero de Caldas / Antioquia), Dagran, Bomberos voluntarios Cañasgordas, Buriticá, Frontino, Policía, Ejercito y Alcaldía Municipal de Abriaqui para establecer estrategias y objetivos a seguir para la búsqueda y evacuación del personal minero reportado como desaparecido.



Estas labores se retomaron este viernes 8 de abril.



Entre tanto, se conoció el reporte oficial de la emergencia, así como la identidad de las 12 víctimas mortales que ha dejado la avalancha en la zona.



37 municipios en Antioquia están en alerta roja por deslizamiento. Atentos Consejos de Gestión del Riesgo de Abejorral, Abriaquí, Alejandría, Amagá, Angelópolis, Angostura, Anzá, Barbosa, Bello, Caldas, Carmen de Viboral, Cocorná, Concepción, Copacabana, Donmatías. Sigue hilo🧵👇🏻 pic.twitter.com/IF9j6kIVBj — Dagran Antioquia (@DagranAntioquia) April 7, 2022

Los fallecidos en el hechos son: Jorge Armando Muñetón, Ferney Alberto Salas, Héctor Oswaldo García, Luis Carlos Higuita Vargas, Fátima del Socorro Hidalgo David, Jesús Iván Casas Barrera, Juan Pablo Marín Arango, Humberto Rodríguez Celiz, Sebastián Sepúlveda Zapata, José Alejandro Garcés Tobón, Gildardo Yague Aroca y Érika Johana Mira Osorio (quien falleció en el Hospital de Santafe de Antioquia).



Se conoció en el reporte, que dos de los occisos no eran trabajadores de la mina.



Sobre las 3:30 a. m. llegaron a Medicina Legal los vehículos fúnebres con los cuerpos de las víctimas de la tragedia.



De otro lado, de las ocho personas heridas, cuatro ya fueron dadas de alta y las restantes siguen en distintos centros hospitalarios del departamento.



Finalmente, desde Salvamento Minero aclararon que, si bien están ayudando con las labores de búsqueda y rescate, la emergencia ocurrida no es catalogada como accidente minero, ya que fue de origen natural y no relacionado con el proceso minero.



