Trabajadores de la salud alertan cese de actividades por falta de pago

De no recibir su salario antes de este viernes, más de 3.300 trabajadores de la IPS Universitaria saldrán a cese de actividades.



La situación fue dada a conocer mediante un comunicado de prensa emitido por las directivas de la entidad, donde aseguran que la institución no cuenta con flujo de caja y las EPS no están cumpliendo con los compromisos de pago hacia ellos. A la fecha les adeudan más de 330 mil millones de pesos.



Esta situación se une a que los dineros anunciados por el Gobierno Nacional, en el marco del Acuerdo de Punto Final para las EPS, no se han recibido.



“Sin nómina y sin caja para abonar a las facturas pendientes con proveedores de insumos vitales, se pone en riesgo la operación de la clínica que por su alto nivel de complejidad realiza en promedio al mes 1.100 cirugías, atiende alrededor de 6.000 pacientes en urgencias y dispone de 624 camas habilitadas para hospitalización, pero su reserva del 50% de ocupación durante la pandemia y el no pago de las EPS la tienen al borde de cerrar servicios”, dice parte de la misiva.



Marta Cecilia Ramírez Orrego, directora general de la IPS, dijo que las deudas más grandes están en Savia Salud (63 mil millones), Coomeva (50 mil millones) y Medimás (30 mil millones).



La IPS Universitaria es una de las instituciones que tiene un convenio con la Alcaldía de Medellín para expandir su capacidad en camas UCI en medio de la pandemia.



