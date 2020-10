"Estamos putas": lo que reclaman las trabajadoras sexuales en Medellín

Con diferentes acciones desde agosto, las trabajadoras sexuales en Medellín han manifestado "estar putas".



Hace un par de semanas, con cartel en mano, un grupo de trabajadoras sexuales se pararon a las afueras de la iglesia de la Veracruz para protestar por las condiciones en las que están, peores desde que comenzó la pandemia.

Jaquelin Duque Díaz, trabajadora sexual del Centro de Medellín manifestó estar cansada de la situación, que como ella, viven sus compañeras en la ciudad.



"Estamos putas por tanto olvido del Gobierno hacia nosotras, por el Estado tan indiferente, por tanta violencia con las trabajadoras sexuales, porque ya algunas estamos pasaditas de tiempo en la edad, necesitamos una atención así no hayamos aportado. La salud es más bien mala para nosotros", narró Duque Díaz, quien lleva 15 años como trabajadora sexual.



Según ellas, si bien siempre han tenido las mismas vulneraciones a sus derechos, la pandemia las golpeó fuertemente. En el periodo que hubo un confinamiento total, algunas se encerraron sin tener recursos para subsistir, otras tuvieron que arriesgarse a salir a las calles, teniendo el fantasma del virus y también, los controles de la Policía.



"La Policía nos ultrajaba y nos ultraja", precisó Adriana Marcela García Velázquez, de 33 años de edad, quien lleva tres años en el trabajo sexual en el Centro.

Fuera del plantón que realizaron estas mujeres, también se busca reivindicar el reclamo de las putas y de sus derechos. Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

De acuerdo con Melissa Toro, integrante del Colectivo Putamente Poderosas, día a día se presentan casos del trato de la policía hacia las trabajadoras sexuales, que calificó como inhumano.



"Emprendimos una lucha juntas, porque juntas somos más poderosas. Queremos mostrar en el estado en el que se encuentran las trabajadoras sexuales y sobre todo después de una pandemia", explicó Toro.



El colectivo del que ella es parte emprendió la estrategia 'Juntas somos más poderosas', junto con la Red Comunitaria Trans y Viejas verdes, donde el tema central son que los derechos humanos de los y las trabajadoras sexuales no se debaten sino que se defienden.



Toro explicó que el colectivo ha venido recaudando fondos para hacer entrega de mercados y ayudas de vivienda y transporte desde el mes de marzo, cuando llegó la pandemia provocada por el covid-19.

Es sus palabras, fue necesario debido que "la Administración nunca se manifestó con las trabajadoras sexuales".



De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, 427 personas en ejercicio de prostitución fueron caracterizadas en el centro de la ciudad para cumplir con el aislamiento en la Zona de Cuidado Total, decretada entre el pasado 13 y 26 de julio.



“Posteriormente recibieron paquetes alimentarios, auxilios habitacionales y transferencias monetarias para cumplir con el aislamiento”, se lee en un comunicado oficial del 22 de julio.

Una alternativa duradera

Jaquelin Duque Díaz tiene 54 años de edad y debe buscar el sustento para ella y su madre, que padece cáncer.



Es técnica del SENA en Belleza y talleristas de croché. De hecho, a la manifestacíón llegó con una máscara tejida por ella misma, llamada “la máscara de la diversidad de la muerte”, que es una calavera donde están representada toda la diversidad LGTBI.



Para ella, esto es un ejemplo de que ellas como trabajadoras sexuales sí han podido aprender de diversos oficios, pero necesitan condiciones dignas que les permitan independencia económica.

Jaquelin Duque durante la pandemia no podía trabajar, por sus enfermedades de base. En su cartel decía "los hijos de las putas también comen". Foto: Jaiver Nieto/ El Tiempo

“Acá hay un proyecto, pero no es continuo. Vienen tres meses, cada cuatro meses y a final de año, pico y chao. Dan un tallercito ahí de manillitas, de cositas y hasta ahí. No, necesitamos un proyecto que sea continuo, con educación, con proyectos productivos también con veeduría, porque muchos tenemos cursos pero nos llenamos de carteles de estudio y ya”, opinó la mujer.



Se refiere al proyecto ‘Por mis derechos’, que según la Secretaría de Inclusión, Familia y Derechos Humanos adelanta actividades de promoción y prevención para los y las trabajadoras sexuales, pruebas de VIH, talleres de artes y oficios, acceso a subsidios para proyectos productivos o emprendimientos, orientación para garantizar la educación de sus hijos e hijas, entre otras.



"Con esta estrategia buscamos que las personas en ejercicio de prostitución tengan herramientas para sus proyectos de vida y que se sientan incluidas y con oportunidades. Por eso, también debemos promover en la sociedad el respeto hacia ellas", manifestó Mónica Alejandra Gómez, secretaria de Inclusión.



A su turno, Duque Díaz le pidió a la funcionaria ir a territorio a hablar con ellas.



"A la Secretaria de inclusión le diría que sea más incluyente, no esperar a 'que ellas vengan aquí', desde mi escritorio las atiendo, pues eso es muy fácil", dijo.





La Alcaldía espera atender beneficiar a 650 nuevas personas en ejercicio de prostitución en lo que resta de 2020. Esto sumado a 200 personas antiguas más que ya estaban en este proyecto, llamado “Por Mis Derechos”.



