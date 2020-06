Plaza Minorista ya tiene 100 por ciento de sus sectores autorizados

Luego de una última verificación por parte de la Secretaría de Salud de Medellín, fue aprobada la apertura de la totalidad de los sectores de la Plaza Minorista. El sector de las chocoleras fue el más complicado de aprobar, puesto que allí no existe suministro de alcantarillado.



A diferencia de otras centrales de abasto del país, La Minorista, lugar de trabajo de cerca de 10.000 personas, debió ser clausurada a mediados de abril. En su momento, fue el foco de contagio más importante de la capital antioqueña. Finalmente, se conoció que fueron en total 51 personas que resultaron positivas para covid-19 y que tuvieron relacionamiento con este lugar.

El sector de los Chócolos, el último en avalarse y del cual se conoció su apertura este viernes, representa a 65 locales, repartidos en 38 familias. "Hoy está abierta la Plaza en su 100 por ciento, con solo una excepción de algunos locales que todavía no han culminado sus planes de saneamiento y algunas reformas estructurales", afirma Edison Alexander Palacio, gerente de la Minorista.



Palacio cuenta que ya se pudo dar la reapertura total dado que se acordó que el producto de los chócolos pudieran venderse completos y no fueran transformados al interior de la plaza de mercado, pues, según la vigilancia sanitaria, era ese proceso del producto el que más conflictos de higiene presentaba.



La administración también cuenta que se encuentran adelantando acciones paralelas para poder instalar el suministro de agua potable, por medio de una red.



El permiso de la totalidad de los sectores, implica un mayor aforo permitido. Frente a esto Palacio menciona: "estamos muy concentrados en garantizar el distanciamiento. Que no haya aglomeración de personas al interior de la Plaza".

Declara también que, con una proyección de mediano plazo, quieren dar apertura a un Centro conjunto para que los comerciantes de productos que son transformados y que en este momento no están permitidos para la venta, como las verduras picadas, pulpas de fruta o el maíz desgranado, puedan hacerlo con todas las garantías de higiene.



Hace un llamado para que los comerciantes cumplan con este acuerdo y no adelanten prácticas como las que ya algunos han comenzado a realizar, como la transformación del producto en sectores aledaños como el de San Benito, donde las autoridades sanitarias no tienen posibilidad de vigilancia. En la Plaza hoy el panorama es un poco más alentador en comparación con las pérdidas que presentaron tres semanas atrás, los comerciantes de la Plaza. Pues, como le confirmaron a El Tiempo, estas alcanzaron a ser del 80 por ciento.

En abril, la administración municipal de Medellín, por medio de la Secretaría de Salud le exigió la gestión y el cumplimiento de un estricto protocolo de bioseguridad para poder dar reapertura a sus servicios.



Este protocolo sigue vigente y, según el gerente, se está potenciando para que en próximos días comience a regir un sistema de inteligencia artificial, que está siendo diseñado en conjunto con la Universidad de Antioquia y que les permitirá tener un mayor control de las personas que estén al interior de la Plaza.



