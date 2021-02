¿Habrá restricciones en Medellín y Antioquia este fin de semana?

Este fin de semana Medellín, Envigado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta y Caldas no tendrán ni Ley Seca, ni toque de queda, ni pico y cédula en la ciudad.



Así lo determinaron las autoridades departamentales y municipales tras la reducción de los casos positivos de covid-19 y la ocupación de UCI.



Bajo este panorama, la capital antioqueña y los municipios del sur del valle de Aburrá no tendrán restricción alguna como se venía haciendo en los últimos cinco fines de semana, a pesar de que la alerta roja hospitalaria sigue en el departamento de Antioquia y la cual irá hasta el próximo domingo, 7 de febrero.



Sin embargo, los otros municipios antioqueños sí tendrán toque de queda nocturno, como lo dijo Gaviria, quien agregó que se levanta la medida del pico y cédula en los 125 municipios. Es decir que ya no se exigirá el documento para ir al banco o a mercar.



El toque de queda será del 4 al 10 de febrero, desde las 12 de la noche (12:00 a. m.) hasta las 5:00 a.m., en todos los municipios de Urabá, Occidente, Suroeste, Oriente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio. Esto también aplicará para los cuatro municipios del norte del Valle de Aburrá que son Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.



Avanzamos en la protección de la vida, en la medida en que la velocidad de contagios lo permita, seguiremos desescalando las medidas. No podemos bajar la guardia. #CuidarteEsCuidarnos — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) February 3, 2021

Pese a esto, los bares en Medellín sí tendrán restricciones para la venta de licores, hasta las 10:00 p.m., como lo explicó el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo:

Esta decisión es una gran oportunidad para seguirle apostando a la reactivación económica, por eso durante el fin de semana los bares y restaurantes podrán operar en los horarios habitualmente permitidos en la normativa de Medellín. pic.twitter.com/CdzEstFgfU — Esteban Restrepo (@estebanrestre) February 3, 2021

Aunque las medidas restrictivas no volverán este fin de semana, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que: “es una buena noticia, muestra que la ciudadanía se viene cuidando pero también recuerden que hay unas amenazas, que hay unos riesgos, que hay una cepa moviéndose por ahí, no se coman el cuento de que a mí ya me dio, si no le ha dado no le ha dado”.



Agregó, Quintero Calle que: “cuídese y cuide a sus adultos mayores, recuerde que si usted está muy confiado sobre su salud pero piense en la salud de sus papás, de sus hermanos, entonces tenga mucho cuidado porque este es un virus peligroso”.



