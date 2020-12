¿Toque de queda metropolitano? Esto dicen alcaldes del valle de Aburrá

Diversas reacciones ha generado el anuncio del alcalde Daniel Quintero frente a que decretó toque de queda en Medellín para Navidad y Año Nuevo.



Una de las reacciones es que, como la capital antioqueña, los otros nueve municipios se sumen y tengan una medida unificada, petición que hizo el Colegio Médico de Antioquia ante la cantidad de casos registrados a diario en el departamento y la ocupación de camas UCI.



No obstante, al menos dos alcaldes ya se pronunciaron con la negativa de acoger esta medida: el de Sabaneta (sur del valle de Aburrá) y el de Girardota (norte de esta subregión).

Santiago Montoya, alcalde de Sabaneta, manifestó al canal local Teleantioquia que la tradición en su municipio es en su mayoría la celebración a interior de las viviendas, menos manifestaciones en vía pública, una realidad diferente a la de Medellín, por lo que considera no es necesaria esta medida. De todos modos, aún no se descarta que se pueda implementar en los próximos días.



De otro lado, Diego Agudelo, mandatario de Girardota, manifestó que hasta ahora las cifras del virus se han mantenido dentro de los rangos que consideran manejables para su municipio, comportamiento que ha venido en los últimos 45 días, por lo que no aumentarán las medidas. Esto porque el rango es mantener menos de 100 casos activos y estar por debajo de las cinco muertes, y durante ese periodo de tiempo se han mantenido por debajo de los 50, según dijo Agudelo.



(Le puede interesar: Estos son los horarios del toque de queda en Medellín)



"Con estos argumentos queremos decir que las medidas de nosotros se centran en evitar aglomeraciones, es decir, a hoy, como están las cosas, Girardota tendrá como medidas evitar aglomeraciones en fincas o lugares específicos donde se manejen fiestas descontroladas. De resto no vamos a poner más medidas, ni para el 24 ni para el 31", manifestó el alcalde de Girardota.



Por último, el secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, manifestó que en “Itagüí hoy no tenemos la medida de toque de queda, ni se tiene presupuestado realizarla. Este es un llamado a toda la comunidad itaguiseña que de nosotros depende que se tomen medidas como el toque de queda o la reducción de horarios”.



No obstante, el área de comunicaciones de este municipio manifestó que cuando se tome una decisión se informará.



Cabe recordar que en siete subregiones de Antioquia hay 'Toque de queda por la vida' hasta el 20 de diciembre, y en Sabaneta y La Estrella, esta medida aplica para menores de edad, desde las 11:00 de la noche y se prolongará hasta el 11 de enero.

Decretar el toque de queda en las fiestas de fin de año es un arma de doble filo, la Alcaldía se arriesga a restringir un tradición muy arraigada y si la gente no le “para bolas” a la medida, se demostrará (así como con la pólvora) que la institucionalidad vale huevo en Medellín — Lina Guisao Crespo (@LINAGUISAO) December 17, 2020

¿Por qué decretar esta medida metropolitana?

El Colegio Médico de Antioquia, agremiación parte de la Federación Médica Colombiana, le solicitó al alcalde de Medellín y a los de los otros nueve municipios del valle de Aburrá que adoptaran en conjunto la medida del toque de queda para las fechas decembrinas que se avecinan.



(Además: La historia de la mujer que tenía casi 4 millones de pesos en limosna)



"Consideramos que los alcaldes de los municipios del área metropolitana deben tener una acción común, unas medidas comunes entre todos ellos, dado que los 10 municipios son sitio de tránsito para todas las personas. Muchas de las personas que viven en el área metropolitana trabajan en un municipio y residen en otro, entonces por eso las medidas deben ser comunes”, le dijo a EL TIEMPO Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia.



Para Valdivieso, a parte del argumento de que normalmente las personas se mueven con facilidad entre los municipios del área metropolitana, es fundamental tener en cuenta la cantidad de casos de covid-19 que se concentran en esta subregión (hasta este jueves, el 83,1 por ciento del total del departamento).



Tan solo el pasado lunes, se reportaron 1.602 casos en Antioquia, de los cuales 1.282 casos corresponden al valle de Aburrá. Además, el último informe (de este miércoles) señala que en Antioquia se registraron 1.821 casos nuevos, 854 de ellos en Medellín, 95 en Bello, 95 en Itagüí, 82 en Envigado, 80 en Caldas, 39 en Sabaneta, Copacabana registró 26, igual que La Estrella, Girardota 21 y Barbosa es el que menos tiene, con tres nuevos casos. Por lo pronto, la ocupación de camas UCI está en el 78.32 por ciento.



“Estamos en una meseta dentro de la pandemia, que está alcanzando algunos picos, que van a existir en el transcurso del resto del tiempo que estemos sometidos de la pandemia (…) Como esos contagios están aumentando, pues también el número de muertos aumenta, aunque se sostiene en el 3 por ciento”, explicó Valdivieso.



(No se quede sin leer: Policías falsos robaron $190 millones de compraventa en Medellín)



El Colegio Médico lanzó una campaña llamada La Mano que cuida, donde le explica a la ciudadanía que se deben tener en cuenta al menos cinco medidas de cuidado durante la época decembrina.



El uso del tapabocas, el lavado de manos, evitar aglomeraciones, no participar ni organizar fiestas son las recomendaciones básicas. De acuerdo con Valdivieso, la campaña se dirige en mayor medida a los adolescentes y adulto jóvenes, que son muy determinantes en la transmisión de la pandemia.



MEDELLÍN