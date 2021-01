Medellín volvería a cierres continuos de tres días

En Medellín no se descartan toque de queda nocturnos o se volvería al modelo 4x3 (cuarto días de actividades por 3 de confinamiento). Así lo anunció el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, al dar el balance del confinamiento que hubo en el puente de Reyes.



“En el peor de los escenarios volveríamos al 4x3 (por lo general con cierres de viernes a domingo). Tenemos la esperanza de que si no hay cepa no se necesite el 4x3. Medellín ya lleva 3 puentes de restricción y en ese orden de ideas ya hemos pagado el costo de parar el contagio y no habría que asumir otro costo adicional. La vida es lo primero y si se tiene que tomar esa medida, se toma”, dijo el mandatario.



(Le puede interesar: ‘Mi novio me lanzó de un noveno piso’)

Quintero anunció que en la ciudad se descartaron las cuarentenas por comunas, como ocurre en Bogotá que implementó medidas restrictivas por localidades.



“Ahora el Poblado, Belén y la América tienen más retos. Medellín no plantea ningún momento cierres de comunas completos y tampoco lo va a hacer en esta época, se prefiere medidas nocturnas. Solo se hizo con un barrio en particular. Segundo, estamos midiendo cuál es el efecto de una medida de este tipo, porque el efecto no es muy bueno y la gente siente que hay restricción sobre su movilidad o sus libertades. Mejor, medidas generales que afecten lo menos posible el comercio. Así lo hicimos con el 4x3”, agregó Quintero.



(También puede leer: ¡Ojo! Así cambian las restricciones desde este martes en Medellín)

¿Cuándo se tomarán las nuevas medidas?

Dichas medidas serían tomadas a lo largo de esta mañana del martes, cuando Quintero se reúna con los otros nueve mandatarios del valle de Aburrá. Los resultados de dicha reunión serán dadas a conocer por medio de un decreto de la Gobernación de Antioquia, con el fin de que las determinaciones sean unificadas.



(Le sugerimos leer: Video: indignación en Medellín por paciente ebrio que golpeó a médico)



Finalmente, el alcalde de Medellín insistió en que si continúa el aumento en la ocupación de camas UCI, se deberá acudir a anestesiólogos y llegar así a 900 UCI activas. Sin embargo, dijo que de seguir así la situación se debería reconsiderar que llegue personal médico de otros países.



MEDELLÍN