Casi 400 fiestas intervenidas durante el toque de queda en Medellín

Con una ocupación UCI del 98 por ciento, un promedio de más de 3.500 casos de contagio diarios (16.000 activos) y cifras récord en muertes por covid-19, parte de los ciudadanos en Medellín siguen haciéndole el quite a la norma del toque de queda.

Así lo reflejan las cifras entregadas por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que revelan que han impuesto más de 10.000 comparendos desde la noche del pasado jueves cuando comenzó el toque de queda continuo que irá hasta el lunes 19 de abril.



El Coronel Daniel Mazo Comandante operativo de seguridad ciudadana Metropolitana del Valle de Aburrá, informó que en la línea 123 recibieron 10.082 llamadas de las cuales, 389 fueron por perturbación por alto volumen. Es decir, reuniones, aglomeraciones y fiestas.



"Del total de llamadas 112 fueron por violencia intrafamiliar. Este es un trabajo para invitar a tener un buen comportamiento, es su salud y su vida la que hay que proteger. No es necesario que la Policía los esté persiguiendo", indicó el coronel Mazo.

Indicó el uniformado, que hay dos picos en los que han visto que se presenta más infracción del toque de queda: poco antes de que inicie y en horas de la madrugada.



Por su parte, el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez, informó que, en total, se han aplicado un total de 10.077 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia.



De ese total, 5.840 han sido impuestos por violación de las medidas sanitarias para prevenir contagio y propagación del covid-19. De esos comparendos, 4.534 fueron por incumplir el toque de queda, 891 por no utilizar el tapabocas y 266 por no cumplir con la ley seca.



“La Policía ha venido desarticulando cerca de 390 fiestas clandestinas, 43 en las viviendas de personas que no quieren cumplir la normatividad y 347 en establecimientos públicos y se han realizado 94 suspensiones de la actividad de establecimientos públicos, es decir cierres de establecimientos por incumplir las medidas sanitarias”, contó el uniformado.

En las calles y vías de la ciudad se ve gran presencia de personas y vehículos estando en toque de queda y en nuestro recorrido no visualizamos puntos de control por parte de la @PoliciaColombia, sin nuestro compromiso no hay medida que sea efectiva. — William Yeffer Vivas Lloreda (@WilliamYeffer) April 16, 2021

Añadió el uniformado que se llevó a cabo la mediación policial en 319 ocasiones. Es decir, "aquellas situaciones que evitan una lesión o que un hecho termine convertido en un eventual homicidio".



De igual forma, se han realizado 91 traslados por protección a ciudadanos y se han impuesto 385 comparendos por riñas.



Las comunas más desordenadas y con mayor número de comparendos son: Santa Cruz (130 multas), Manrique (120 multas), Castilla (73 multas), Robledo (67 multas) y Aranjuez (60 multas).



“Es importante manifestarle a los ciudadanos que no solo asistir a fiestas clandestinas genera multa, sino que, quienes las organizan también pueden ser judicializados”, aclaró el Mayor Rodríguez.



MEDELLÍN