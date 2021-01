Toque de queda total en Antioquia será en el Oriente y valle de Aburrá

El gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, explicó a la opinión pública cómo aplicará el toque de queda para este puente festivo de Reyes en el departamento.



El mandatario departamental expresó que la medida restrictiva de cuarentena total aplicará para los 10 municipios del valle de Aburrá (Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Bello, Copacabana, Caldas, La Estrella, Barbosa y Girardota) y para el Oriente antioqueño.



La medida regirá desde este viernes 8 de enero a las 7 p. m. hasta el martes 12 de enero a las 5 a. m.



"El decreto que se está expidiendo cuenta con el aval del Gobierno y tendrá excepciones, como temas laborales, situaciones de urgencia, comercio con servicios a domicilio", explicó Suárez.



En cuanto a los viajeros, agregó que se permitirá la movilización de personas que estén retornando del puente festivo hacia o desde el valle de Aburrá. De igual forma, quienes tengan reservas para viajar, o lleguen de otros destinos al valle de Aburrá o el Oriente, podrán movilizarse durante la restricción siempre y cuando certifiquen que van o vienen al aeropuerto.



De igual forma, manifestó que también están exentos los empleados que vayan a laborar -siempre que acrediten que tienen responsabilidades laborales-, quienes tengan o requieran una consulta médica o vayan a la farmacia a comprar medicamentos.

En las otras subregiones del departamento seguirá rigiendo el toque de queda por la vida, todos los días desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente; restricción que va hasta el martes 12 de enero 👇 — Luis Fernando Suárez Vélez (@LuisFSuarezV) January 7, 2021

"Los efectos mas nocivos de las festividades de fin de año se verán en los próximos días, por lo que se estima un incremento en los casos diarios de covid, lo que seguirá generando presión sobre la ocupación UCI", manifestó Suárez.



De igual forma, el mandatario departamental aclaró que Antioquia vive el momento más crítico de la pandemia por todas las variables del covid (número de casos, fallecidos, ocupación de UCI, agotamiento de insumos y medicamentos y cansancio del personal de salud), por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a acatar las medidas, que si bien son complejas, también son necesarias.



"Posiblemente pase que algunas personas salgan del área metropolitana hacia otras subregiones, pero con la Policía estaremos haciendo controles para evitar que esto pase. Pero no hay suficiente fuerza pública para ponerle a cada antioqueño que quiera irse de rumba en un momento muy crítico. Les pido que no nos hagamos trampa, las personas que estén pensando en no acatar las medidas y piensen en armar rumbas estarán contraviniendo las normas", expresó el gobernador encargado.



Actualmente, Antioquia tiene más de 10.100 casos activos de covid y una ocupación de UCI del 84 por ciento.



Por su parte, en Medellín la ocupación de UCI está en 87,2 por ciento , mientras que en los demás municipios del Área Metropolitana y en la subregión de Oriente, la ocupación UCI está en el 87 % y el 99 %, respectivamente.

