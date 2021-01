Abecé del toque de queda en Medellín y Antioquia para puente de Reyes

El aumento en los casos nuevos y el desabastecimiento de medicamentos necesarios para las UCI, además de la ocupación de estos servicios, fueron las razones por las que al Gobernación de Antioquia decretó varias medidas, que aplican desde este miércoles 6 de enero y se extenderán hasta el lunes 11 de enero.



Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia, anunció este martes que se decretó "toque de queda por la vida", que regirá desde este miércoles 6 de enero y se extenderá hasta el lunes festivo, 11 de enero, pero será desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana de cada día.



Además se seguirá aplicando la medida del pico y cédula (entre el 6 y el 11 de enero) para todo el departamento, por lo que para asistir a lugares como supermercados y centros comerciales se podrá asistir según el día.



Si el día es par, pueden ingresar quienes tengan el último número de su cédula par, mientras que para los días impares aplica para los impares.



Cabe recordar que el pico y cédula no restringe la movilidad en los horarios fuera del toque de queda. Se aplica es para ingresar a los establecimiento de comercio y los bancos.



Durante estos días también habrá ley seca, desde el viernes a las 10 de la noche y hasta las 11:59 de la noche del lunes festivo, según señaló el gobernador encargado.



Cabe aclarar que las medidas aplican para todo el departamento, es decir en los 125 municipios, que están agrupados en las nueve subregiones, a diferencia de las medidas adoptadas para Navidad y Año Nuevo, que solo aplicaron en cuatro subregiones, incluida el valle de Aburrá.



Vivimos un momento crítico que nos exige tomar nuevas medidas. En todo el departamento tendremos:



TOQUE DE QUEDA de 10:00 p. m. a 5:00 a. m., del 6 al 11 de enero.



LEY SECA desde 10:00 p. m. del 8 de enero hasta 11:59 p. m. del 11 de enero.



¿Qué más no se puede hacer?

Adicionalmente, según el decreto que establece estas medidas, el 0004 del 5 de enero de 2021, quedan prohibidas las fiestas y celebraciones tradicionales de la temporada del Puente de Reyes “en cualquier espacio público del departamento de Antioquia”, que impliquen reunión y aglomeración de personas.



Esto porque es necesario recordar que en varios municipios antioqueños, este puente de reyes era el de sus fiestas tradicionales, a lo que Suárez respondió que aunque varios alcaldes pidieron excepciones, la medidas se aplican en todos los municipios y un decreto departamental está por encima de uno municipal.



Las excepciones

Del Toque de Queda por la Vida están exceptuadas las personas que en atención a sus actividades laborales o por razones de emergencia, deban desplazarse, para lo cual deberán presentar “prueba sumaria que indique la actividad laboral a desempeñar o la situación de emergencia a atender”, según el decreto.



No obstante, Suárez explicó que las personas que vienen de viaje, sí se pueden movilizar por las carreteras del departamento.



"Las personas, incluso, que van a tener operación retorno lo van a poder hacer, porque precisamente fue uno de los aspectos que analizamos al detalle con los alcaldes, para no afectar esa operación retorno, por eso los toques de queda van a ser nocturnos. Pero las personas que tengan que salir, a destinos turísticos o incluso por temas laborales, no hay ningún problema, lo pueden hacer", aclaró el gobernador encargado.



¿Afecta el transporte?

Hasta ahora no se conocen horarios especiales para el transporte, aunque se espera que las próximas horas, la empres Metro de Medellín dé información al respecto.



MEDELLÍN