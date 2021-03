Así será el toque de queda en Medellín, que comienza este jueves

En Antioquia, ante el incremento de casos de coronavirus y ocupación de camas UCI, las autoridades departamentales y municipales decretaron medidas restrictivas para hacerle frente a un eventual tercer pico.



Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia, indicó que las medidas aplican en los 125 municipios del departamento, tras dialogar con los mandatarios locales.



Las medidas, que rigen desde este jueves 25 de marzo y se extenderán toda la Semana Santa, (van hasta el 5 de abril) son pico y cédula, toque de queda y ley seca.



El Pico y cédula de números pares e impares (según el día) es para el ingreso a establecimientos de comercio.



A su vez, la ley seca y toque de queda aplica, cada día, desde las 00:00 a.m. hasta las 5:00 a.m.



Además, se debe tener en cuenta las adoptadas por el Gobierno Nacional, que estarán vigentes del viernes 26 de marzo al lunes 29 de marzo y del 31 de marzo al 5 de abril para los municipios con estas características.



-Pico y cédula en municipios con ocupación de UCI superior a 70 por ciento.



-Toque de queda nocturno desde las 10:00 p. m. hasta las 5:00 a. m en municipios con

ocupación a UCI superior al 70 por ciento.



-Toque de queda nocturno entre las 12:00 a. m. y las 5:0 a. m. en municipios donde las UCI estén por encima del 50 por ciento.

Excepciones de las medidas

La restricción del pico y cédula no aplica para ingresar a hoteles y restaurantes, tampoco aplica para acudir a servicios médicos, compra de medicamentos y asistencia a iglesias por la Semana Santa.



Esto quiere decir que se podrá acudir a estos sitios sin tener pico y cédula ese día.



En cuanto a quienes deban movilizarse durante el toque de queda, por motivos laborales, deberán acreditarlo, explicó Suárez.



“Las personas que deban movilizarse por sus actividades laborales durante el toque de queda lo pueden hacer, acreditando que se dirigen o salen de sus sitios de trabajo”, aclaró el gobernador encargado; para acreditar esta situación se puede mostrar el carné de la empresa o una constancia emitida por la misma.



Asimismo, pueden desplazarse dentro del horario del toque de queda las personas que tengan que viajar y puedan acreditar esta situación mediante reserva o presentando el respectivo pasabordo.

Los eventos de Semana Santa

Sobre la Semana Mayor, Suárez informó que, tras una reunión con todos los obispos de las dióscesis de Antioquia, hay unanimidad para que no se realicen procesiones y que las celebraciones al interior de las iglesias tengan restricción de ingreso.



“Nos preocupa una cosa, que quede mucho público en la parte externa de las iglesias, por eso le hicimos un llamado a los alcaldes para que se cumplan las medidas de cuidado”, resaltó el gobernador (e).

Mantener el autocuidado

El gobernador (e) de Antioquia enfatizó en la importancia de que se mantengan los cuidados y las medidas de distanciamiento social.



“No son convenientes hoy las reuniones familiares con más de cuatro o cinco personas y no es conveniente la salida masiva de personas del área metropolitana hacia los municipios con ocasión de la Semana Santa”.



En la misma línea, Jorge Iván Cohen, coordinador de Medicina Urgencias de la Universidad CES, indicó que el llamado sigue siendo: autocontrol, autocuidado y disciplina durante esta época, para prevenir el incremento desaforado de los casos de covid-19.



"Si no tenemos esta disciplina y este autocontrol, la Semana Santa es una época que por tradición, no solo religiosa, sino de vacaciones, reuniones familiares, etc, aglomeraría personas, familias, iglesias, procesiones; por lo que podríamos tener, desafortunadamente, un pico nuevo de enfermedad por covid-19, si no somos estrictos con todas las medidas de autocuidado", detalló Cohen.



En Medellín y Antioquia hasta este lunes se acumulaban 6.685 casos activos, mientras que hace unas semanas tenían alrededor de 2.000.

MEDELLÍN

