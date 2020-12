Estos serán los horarios del Metro de Medellín para el final del 2020

El Metro de Medellín cambiará sus horarios en Navidad y Año Nuevo. Así lo determinó la Alcaldía, que ya había anunciado otras medidas para evitar el incremento de casos de coronavirus.



La medida va en consonancia con el toque de queda que regirá así: “Del 24 de diciembre a las 8:00 p.m. hasta el 26 a las 6:00 a.m. y del 31 de diciembre desde las 8:00 p.m. hasta el 2 de enero a las 6:00 a.m.”, explicó el alcalde Daniel Quintero en su cuenta de Twitter.

Urgente: medidas para Navidad y Año Nuevo.

1. Toque de queda continuo: del 24 de diciembre a las 8:00 p.m. hasta el 26 a las 6:00 a.m y del 31 de diciembre desde las 8:00 p.m. hasta el 2 de enero a las 6:00 a.m. (Abro hilo) — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 21, 2020

Así las cosas, el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero de 2021, el Metro solo funcionará hasta las 9 de la noche.



Para los festivos (25 y 1), el sistema empezará a funcionar desde las 5:30 de la mañana.



Además, según explica el medio local ‘Alerta Paisa’, en los cuatro días afectados por las modificaciones “los últimos trenes saldrán de las estaciones Niquía y La Estrella a las 8:40 de la noche”.



Hay que recordar también que el 'pico y cédula' en la capital antioqueña sigue vigente hasta el 4 de enero de 2021.



De acuerdo con el Decreto número 1185 de 2020, “en las fechas pares podrán ingresar para la adquisición y pago de bienes y servicios los ciudadanos con cédulas terminadas en dígito par, y en las fechas impares los ciudadanos con cédulas terminadas en impar”.



Tenga en cuenta que el 'pico y cédula' no restringe la movilidad ni el acceso al Metro.



Por otro lado, en las fechas de toque de queda, “solo podrán usar la red Metro las personas que hacen parte de las excepciones contempladas en los decretos”, se lee en la página de LinkedIn del Metro de Medellín.

Esas excepciones, se describe en el Decreto número 1185 de 2020, son las siguientes actividades relacionadas con los siguientes ítems:



1. Asistencia y prestación de servicios de salud y su cadena de suministros y mantenimiento.



2. Medicamentos y productos farmacéuticos y su distribución.



3. Restaurantes y establecimientos gastronómicos.



4. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.



5. Las actividades relacionadas con los servicios de emergencia, incluidas las emergencias veterinarias.



6. Los servicios funerarios.



7. La población beneficiaria de los programas de la Secretaría de lnclusión Social, Familia y Derechos Humanos para el cobro de los apoyos económicos, renta básica, bono alimentario y paquetes alimentarios.



Así mismo, es importante señalar que el Metrocable línea L (Arví) no prestará servicio los días 25 de diciembre ni el 1 de enero.

“La Navidad no se cancela, pero va a ser diferente. No son medidas que nos guste tomar, pero es nuestro deber, porque no tomarlas sería una irresponsabilidad. Dejar que la curva simplemente avance como va podría llevarnos a un enero y un febrero que se conviertan en meses oscuros para la ciudad y el país. Por eso, con el Gobierno nacional y departamental, se vienen concertando una serie de medidas que nos van a permitir salvar muchas vidas, que es nuestro objetivo más importante en este momento”, dijo el mandatario local sobre las medidas, según recoge un comunicado de la Alcaldía.

