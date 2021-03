Antioquia y Medellín endurecen las restricciones para la Semana Santa

Ante el aumento de los casos activos de covid-19 y de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, en Medellín y Antioquia no les quedó más remedio que endurecer las restricciones para lo que queda de esta Semana Santa.



Con una ocupación UCI del 89,38 por ciento y un aumento generalizado de casos de covid-19, que superan los 9.400, el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, informó este martes las restricciones que estarán vigentes desde hoy para evitar el colapso de la red hospitalaria, que está en alerta roja, y que los casos sigan aumentando.



El toque de queda, que antes arrancaba a la medianoche, ahora comienza desde las 5 p. m. e irá hasta las 5 a. m. del día siguiente. Esta medida rige desde hoy y va hasta el lunes 5 de abril para los 125 municipios.



En el mismo horario funcionará la ley seca. De igual forma, sigue vigente el pico y cédula para ingresar a comercios, según el último número de la cédula y el día, teniendo en cuenta los pares e impares.



“En primer lugar, enfatizar en que la principal medida es el autocuidado, las medidas de protección personal; no hay duda de que hemos bajado la guardia y que el virus sigue presente. El primer llamado es a no bajar la guardia, no es conveniente realizar reuniones familiares, no es conveniente salir a los municipios a hacer turismo”, afirmó el gobernador.

El anuncio de estas restricciones más fuertes se da en medio de un panorama poco alentador para el departamento, que ha venido en un creciente aumento de casos de covid-19 luego de que venía en un descenso, pues mientras que el 28 de febrero pasado se registraron 504 casos nuevos, el 29 de marzo fueron 1.442.



De hecho, Antioquia, según informó el Instituto Nacional de Salud la semana pasada, era una de las 15 regiones del país que estaban ingresando al tercer pico de la pandemia.



Pero, según expertos, ya ingresó, pues el número de casos activos (alrededor de 9.400) es muy similar a la cifra máxima que se vivió en los peores días del segundo pico, en enero, cuando se registraron hasta 10.500 casos activos.



Es por esto que para la epidemióloga y docente de la Universidad CES Yessica Giraldo estas medidas son importantes y pertinentes.

Pruebas para detectar covid-19 y vacunación de adultos mayores en Medellín Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

“Lo importante es restringir lo más que se pueda, y en la medida de lo posible, la circulación de las personas, llevarlas a otras dinámicas en donde realmente se eviten las conductas de riesgo, las aglomeraciones, la pérdida del distanciamiento y que puedan la verdad mantenerse en espacios que puedan favorecer el contagio”, dijo la experta.



Y agregó que le preocupa el rápido incremento de camas UCI en Medellín, que hace 15 días estaba en 72 por ciento y ayer llegó al 94 por ciento.



“Adicional, sumémosle a las variantes porque estamos muy por debajo en vigilancia genómica y la pregunta es si están circulando estas variantes o si no tenemos la capacidad de detección”, agregó.



Giraldo dijo que la gente tiene una tendencia hacia el relajamiento del cuidado personal frente al virus porque la vacuna ya se está aplicando, pero agregó que su aplicación a la población aún es muy lenta.



Según la Gobernación de Antioquia, ayer iban 257.074 vacunados contra covid-19, de los cuales 181.490 corresponden al Valle de Aburrá.



Pero a esta situación se suma que las vacunas en Medellín están a punto de acabarse.

De acuerdo con la secretaria de Salud de Medellín, el lunes se contaba con 17.000 vacunas y la meta es terminar de aplicarlas este miércoles. De cumplir con este objetivo, se daría descanso al personal médico mientras llegan las nuevas dosis la otra semana.



“Si la meta de administración de los biológicos no se logra en ese tiempo, la vacunación continuará con normalidad durante los días de Semana Santa para terminar estas dosis”, dijo Andrea Uribe, secretaria de Salud.



Frente al ritmo de vacunación, la Asociación Médica de Antioquia (Asmedas) ha sido muy crítica y sostiene que es necesario que se incluyan a radiólogos y oftalmólogos en las vacunas.



“Es inaceptable que en Antioquia estén sin vacunar médicos y entre ellos 15 radiólogos de primera línea, al igual que otros trabajadores de la salud, y las vacunas en las neveras”, aseveró Germán Reyes, presidente de esta asociación.



MEDELLÍN

