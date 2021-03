Conozca las medidas que Medellín endureció para contener el covid

Debido al aumento de casos de covid-19, en el departamento de Antioquia se intensificaron las medidas restrictivas, según anunció el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez.(Le puede interesar: Así será la programación cultural en Medellín en Semana Santa)

La nueva medida establece el toque de queda desde las 5 p. m. hasta las 5 a. m. del día siguiente. Esto rige desde el miércoles 31 de marzo hasta el lunes 5 de abril.



De igual manera, habrá ley seca, de 5 p. m. a 5 a. m. del día siguiente. Esta restricción también entra en vigor este miércoles 31 de marzo.



"En primer lugar, enfatizar en que la principal medida es el autocuidado, las medidas de protección personal, no hay duda de que hemos bajado la guardia y que el virus sigue presente. El primer llamado es a no bajar la guardia, no es conveniente realizar reuniones familiares, no es conveniente salir a los municipios a hacer turismo”, afirmó el gobernador encargado. (Le sugerimos leer: Polémica obra de Metroplús, en Envigado, estaría lista en noviembre)

De otro lado, se mantiene el pico y cédula en todo el territorio antioqueño. Las personas cuyo número de cédula termine en dígito par podrán hacer sus compras y diligencias en los días pares, lo mismo sucede con las cédulas terminadas en número impar. La medida no aplica para restaurantes, hoteles ni iglesias.



Finalmente, Suárez anunció que el departamento pasará de 1.205 a 1.290 camas de UCI, debido a que crece la ocupación por los contagios de covid-19.

