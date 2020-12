Medellín tendría toque de queda para Navidad y Año Nuevo

Medellín decretaría toque de queda para el 24 y 31 de diciembre. Así lo dio a conocer este miércoles el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, quien se mostró preocupado y afirmó que la siguiente semana se oficializará la medida y se darán a conocer los detalles.



"Estamos determinando con el equipo de epidemiólogos si estas medidas serían el mismo 24 o arrancan antes. Es decir, lo más probable es que el lunes de la próxima semana inicien una serie de medidas restrictivas que acogerían el 24 o el 31", aseveró Quintero.



Quintero indicó que las probabilidades de contagiarse en Medellín son muy elevadas y que la probabilidad de brotes rápidos son muy altas.



"Medellín no se puede comparar hoy con otras ciudades, porque estamos dos meses atrás de contagios con respecto a otras ciudades, pero diciembre es un igualador, puede ser que todos quedemos en el mismo nivel, si no nos cuidamos lo suficiente", manifestó el mandatario este miércoles desde un evento en el norte de la ciudad.



Agregó que si diciembre no se maneja bien, la capital paisa podría superar el 50 por ciento de serprevalencia, el cual está en el 27 por ciento, según un estudio del Instituto Nacional de Salud. Es decir, en enero la mitad de las personas en Medellín ya tendría el virus.



"Si todas se nos contagian en diciembre, no hay sistema de salud que sea capaz de soportar eso. Por eso es inevitable tomar medidas el 24 y el 31", explicó el mandatario.



Según Quintero, él se reúne con mandatarios de otras ciudades del mundo y existe una preocupación general por estas celebraciones.



Pero aclaró que "ellos no saben cómo es Navidad en Medellín. Ellos no tienen cierres de cuadra, ellos no tienen la copita que pasa entre 40 o 50 personas hasta que se acaba la garrafa".



Sin embargo, señaló que no serían cuarentenas completas, sino cierres nocturnos como los que ya se han hecho.



Hasta ahora, los únicos municipios que tienen medidas como el Toque de queda hasta el 11 enero del 2021 son Sabaneta y La Estrella, pero solo aplica para menores de edad.



De otro lado, hasta el 20 de diciembre en siete subregiones antioqueñas se aplica el 'Toque de queda por la vida', decretado por el gobernador Aníbal Gaviria para el Oriente, Suroeste, Occidente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio.



Hasta este miércoles, el porcentaje de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos era de 78,48 por ciento, menos de dos por ciento para que se considere la alerta, pues para ello se debe permanecer tres días consecutivos en niveles superiores a 80 por ciento de la ocupación.



Para el caso de Medellín, la ocupación de las camas UCI es del 83,23 por ciento, es decir están en alerta roja, por tener ocupadas 705 de las 847 unidades de cuidados intensivos.



MEDELLÍN

