Medellín no tendrá toque de queda este fin de semana

Medellín será el municipio en Antioquia que no aplicará la medida del toque de queda, sino que, en su lugar, para el fin de semana habrá ley seca entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana.



Así lo anunció este miércoles el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, a través de su cuenta de Twitter.



"Hemos coincidido con el Gobierno Nacional que en las condiciones actuales no se requieren más toques de queda. En su lugar tendremos ley seca nocturna: entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, la cual aplicarán los días viernes 29 y sábado 30 de enero. No es tiempo de fiestas", señaló Quintero.



A su vez, la medida del pico y cédula se mantiene en la capital antioqueña bajo la modalidad de que quienes tienen cédula par pueden salir los días pares, y quienes tienen su documento terminado en impar, los días impares.



Ya desde este lunes, el gobernador Aníbal Gaviria había anunciado la extensión del toque de queda por la vida que aplicaba hasta este 26 de enero y que ahora irá hasta el 2 de febrero. En su momento, el mandatario departamental señaló que no había podido hablar con Quintero, por lo que las medidas se aplicarían en los otros 124 municipios antioqueños.



Cabe recordar entonces que en los demás municipios, desde este miércoles comienza a aplicarse el toque de queda entre las entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana.



De acuerdo con Quintero, las medidas se pueden relajar de alguna forma porque los contagios han disminuido.



1. El pico más alto de contagios reportados se presentó en la semana del 11 de enero. Las últimas dos semanas significaron una desaceleración importante que se mantendrá si nos cuidamos todos. pic.twitter.com/D1020RyKYs — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) January 27, 2021

"El efecto de caída de contagios ya se evidencia en una reducción en cuidados intensivos. Sin embargo, quiero ser tan claro como sea posible. El virus sigue ahí. Es igual de letal que en un principio", concluyó el alcalde.

MEDELLÍN