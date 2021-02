Medellín no tendrá medidas restrictivas este fin de semana

El próximo fin de semana, es decir entre el 5 y el 7 de febrero, Medellín no tendrá ni ley seca, ni toque de queda, ni pico y cédula.



El anuncio lo hizo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien dijo que “es una buena noticia, muestra que la ciudadanía se viene cuidando".



El mandatario agregó: "también recuerden que hay unas amenazas, que hay unos riesgos, que hay una cepa moviéndose por ahí, no se coman el cuento de que a mí ya me dio, si no le ha dado, no le ha dado”.



Agregó, Quintero Calle que: “cuídese y cuide a sus adultos mayores, recuerde que si usted está muy confiado sobre su salud pero piense en la salud de sus papás, de sus hermanos, entonces tenga mucho cuidado porque este es un virus peligroso”.



Bajo este panorama, la capital antioqueña no tendrá restricción alguna como se venía haciendo en los últimos cinco fines de semana, a pesar de que la alerta roja hospitalaria sigue en el departamento de Antioquia y la cual irá hasta el próximo domingo 7 de febrero.



Pese a esto, los bares sí tendrán restricciones para la venta de licores, hasta las 10:00 p.m., como lo explicó el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo:

Esta decisión es una gran oportunidad para seguirle apostando a la reactivación económica, por eso durante el fin de semana los bares y restaurantes podrán operar en los horarios habitualmente permitidos en la normativa de Medellín. pic.twitter.com/CdzEstFgfU — Esteban Restrepo (@estebanrestre) February 3, 2021

De otro lado, se espera que en los otros 124 municipios del departamento haya toque de queda nocturno de 12 de la noche (12:00 a. m.) hasta las 5:00 a.m., pero esta medida se anunciaría hoy miércoles o mañana jueves por parte de la Gobernación de Antioquia.



