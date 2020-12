Estos serán los horarios del toque de queda en Navidad en Medellín

Medellín tendrá toque de queda entre el 24 de diciembre y el 2 de enero, según confirmó este jueves el alcalde Daniel Quintero.

Los horarios de la medida serán entre la medianoche del 24 de diciembre y las 6:00 a.m. del 25. También regirá de la misma manera para los días 25, 26 y 31 de diciembre y para las noches del primero y dos de enero de 2021.



De acuerdo con la alcaldía, la medida se toma con el fin de evitar fiestas, cierres de calles y teniendo en cuenta que las Unidades de Cuidados Intensivos en la ciudad están por encima del 80 por ciento de la ocupación.



Y es que desde este miércoles, Quintero indicó que las probabilidades de contagiarse en la capital antioqueña son muy elevadas y que la probabilidad de brotes rápidos son muy altas.



"Medellín no se puede comparar hoy con otras ciudades, porque estamos dos meses atrás de contagios con respecto a otras ciudades, pero diciembre es un igualador, puede ser que todos quedemos en el mismo nivel, si no nos cuidamos lo suficiente", manifestó el mandatario este miércoles desde un evento en el norte de la ciudad.



Agregó que si diciembre no se maneja bien, la capital paisa podría superar el 50 por ciento de seroprevalencia, el cual está en el 27 por ciento, según un estudio del Instituto Nacional de Salud. Es decir, en enero la mitad de las personas en Medellín ya tendría el virus.



William Yeffer Vivas Lloreda, personero de Medellín, manifestó que cualquier medida que se tome para frenar la cantidad de contagios es totalmente necesaria, aunque manifestó que su despacho estará atento a que no se vulneren los derechos de las personas.



"Si a un ciudadano se le aplica un comparendo por incumplir estas medidas, la Personería va a estar muy atenta para que sea tratado con dignidad. También frente a la sanción que se le aplique, se respete ante todo el principio y garantía del debido proceso", dijo el personero.



