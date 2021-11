En un municipio antioqueño impusieron toque de queda a los menores de edad

En Guarne, municipio del Oriente antiqueño, ubicado muy cerca al valle de Aburrá, los menores de edad no podrán estar en las calles durante las noches.



Desde el pasado viernes, la alcaldía implementó una medida de restricción de la movilidad para los menores de 18 años, que va desde las 9:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del día siguiente.



“Esta decisión, nosotros la tomamos porque vemos que surge la necesidad de reglamentar esta libre movilidad de los menores que residen en el municipio, teniendo en cuenta que Guarne no es ajeno a la problemática de orden público que está sucediendo en el departamento”, explicó María Isabel Pabón, secretaria de Gobierno.



Según la funcionaria, el consumo de alcohol y de drogas por parte de menores de edad suscitaron la decisión.



“Hemos evidenciado que en lugares en donde permanecen los adultos, que se consumen bebidas embriagantes, en estas zonas donde están ubicados bares y discotecas, hay gran presencia de menores de edad a altas horas de la noche y la mayoría de ellos sin el acompañamiento de los padres y cuando hemos realizado el restablecimiento de derechos, llamadas a los padres de familia, muchos nos reportan no saber en dónde estaban sus hijos”, dijo.



Para la alcaldía ha habido una buena aceptación de la restricción porque durante el puente pasado y ayer martes no hubo casos de menores que pasaran por alto la medida.



Pabón recordó que el establecimiento comercial que permita menores en los horarios con restricción tendrá una multa de un salario mínimo legal mensual y suspensión del lugar hasta por 10 días. Los menores también tendrán una multa económica.



Cabe recordar que la restricción permite a los menores de edad estar con sus padres o un adulto responsable en las calles.



Por ahora, la medida será hasta el 15 de diciembre de este año.



MEDELLÍN

