Envigado tendrá dos barrios con toque de queda

Debido al aumento de casos, desde mañana miércoles dos barrios del municipio de Envigado, en Antioquia, entrarán en toque de queda por las noches.



Se trata de La Sebastiana, que tiene 12 casos activos, y Uribe Ángel parte baja que cuenta con 8.



De acuerdo con Rafael Alejandro Betancourt, secretario de gobierno de ese municipio, el toque de queda funcionará durante 8 días y se hará en coordinación con la fuerza pública, Policía Nacional y Ejército, los cuales se realizarán controles permanente a partir del miércoles a las 7:00 p.m. hasta el miércoles de la semana siguiente en el horario de las 5:00 a.m.



“Esto significa que a partir de las 7:00 p.m. (de mañana miércoles) no debe haber circulación en el sector de La Sebastiana y Uribe Ángel parte baja. Se exceptúan aquellas personas que tengan compromisos laborales y quienes deberán acreditar de manera sumaria que están exceptuados. No obstante, el control será permanente de parte de la Policía, también contaremos con el apoyo permanente de la Secretaría de Movilidad para atender esta situación problemática en este sector”, precisó el funcionario.



Por medida sanitaria, en el barrio La Sebastiana y el barrio Uribe Ángel parte plana, se tendrá toque de queda desde el día miércoles 15 de julio y durante 7 días, en horario de 7 p.m. a 5 a.m.



Actualmente Envigado tiene 123 casos de covid-19, de los cuales seis están en hospitalización.



