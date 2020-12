¡Ojo! Antioquia tendrá restricciones hasta el próximo 3 de enero

Tras reunirse con 115 de los 125 alcaldes de Antioquia, el gobernador del departamento, Aníbal Gaviria, anunció que acordó la implementación de un toque de queda para mitigar un incremento del covid sin afectar tanto la reactivación económica.Las medidas restrictivas arrancan a la medianoche de este viernes 11 de diciembre (es decir a las 00 horas del sábado 12) e irán hasta el 3 de enero del 2021 en el horario de la medianoche a las 6 de la mañana, cada día.

Aclaró el mandatario departamental, que habría limitación en la movilidad en los municipios de estas siete subregiones: Oriente, Suroeste, Occidente, Norte, Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio.



(Tambien lea: Conozca las medidas para frenar el covid en municipios del Aburrá)



La medida no aplica para Urabá y tampoco para los 10 municipios del valle de Aburrá: Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, Bello, Copacabana, Girardota, La Estrella, Caldas y Barbosa.



Sin embargo, en dos de estos municipios cada mandatario ha tomado acciones restrictivas por su cuenta.



Sabaneta decretó toque de queda para menores de edad, a partir de las 11 de la noche, medida que se extenderá durante todo el mes de diciembre y hasta el once de enero de 2021. La Estrella también decretó que los menores de edad no podrán estar en la calle, pero será entre las 12 de la noche y las 6 a. m. desde el martes 15 de diciembre y hasta el 11 de enero.

Durante la restricción se mantendrán las excepciones de emergencias, personal de la salud y jornadas laborales que han aplicado en ocasiones anteriores. Lo fundamental sigue siendo el compromiso ciudadano con el autocuidado y los protocolos. UNIDOS por la Vida. — #AníbalGobernador (@anibalgaviria) December 10, 2020

"Con esto queremos lograr al máximo dos efectos de manera simultánea: uno, mantener la contención el covid-19, enviar un mensaje a los ciudadanos de cuidado, de prudencia y que disfruten diciembre con responsabilidad; y el segundo efecto es afectar al mínimo la economía", expresó Gaviria.



Agregó el gobernador, que mientras dure la medida de restricción, estarán vigentes aquellas excepciones que se han adoptado en circunstancias similares, las cuales tienen que ver con los casos de emergencia, el personal de salud y quienes por motivos laborales tienen que desplazarse en los horarios de restricción.



(Le puede interesar: En Medellín, más del 70% se expone a contraer covid-19, dice estudio)



Finalmente, el mandatario departamental hizo un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia en las reuniones familiares ni fomentar las aglomeraciones, e insistió en que es necesario el uso adecuado y permanente del tapabocas, aún en espacios familiares, el lavado continuo de las manos y mantener la distancia.

MEDELLÍN