Gobernación denuncia 'toma violenta' de la Universidad de Antioquia

El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, denunció este miércoles en la mañana que en las últimas horas se presentó una "toma violenta" del campus de la Universidad de Antioquia, en la zona norte de Medellín.



Según una publicación que hizo el mandatario en su cuenta de Twitter, en la noche del martes, luego de unos enfrentamientos que se presentaron en las inmediaciones de la sede universitaria, un grupo de personas ingresó al campus y cometió actos de vandalismo.



"Rechazamos toma violenta del campus de la Universidad de Antioquia. Actores ilegales salieron anoche después de afectar los sistemas y la conectividad de la Universidad. Pedimos a organismos de seguridad y justicia judicializar responsables por el delito de daño en bien ajeno", comentó Suárez.



Hace una semana desde la Universidad de Antioquia denunciaron que se venían presentando ingresos violentos y no autorizados a la institución.



"La institución manifiesta su preocupación y rechazo ante el ingreso no autorizado y, en algunos casos, con el recurso de la fuerza y la intimidación, que en los últimos días vienen realizando a la Ciudad Universitaria algunos estudiantes", aseguraron en un comunicado divulgado la semana pasada.



Por ahora las autoridades no han profundizado sobre la situación de este martes.



