Se cumplen 21 años de la cruenta toma de San Luis, en Antioquia

El 11 de diciembre de 1999, la sangrienta toma guerrillera registrada en San Luis, Antioquia, se convirtió en una prueba de fuego para el Consejo de Conciliación de ese municipio, uno de los primeros movimientos en el oriente antioqueño dentro de la historia del conflicto armado en Colombia que buscó una salida a la guerra a través del diálogo.

El hecho, dejó ocho policías y dos civiles muertos. Ese día, varios frentes de las Farc que rodeaban la zona se tomaron el casco urbano bajo el inclemente estallido de cilindros bomba. El ataque dejó también el secuestro de cinco uniformados.



Los dos civiles que murieron fueron el personero municipal, Mauricio León, y la ingeniera forestal Irma Rosa Gutiérrez.

Le puede interesar: La bella historia de un manatí que cambió la vida de una población



La incursión armada destruyó las oficinas de la Alcaldía, el Banco Agrario y el comando de la Policía, además de varias viviendas.



Hoy, cuando se conmemoran 21 años de aquel suceso, los habitantes de San Luis no olvidan lo que la guerra les quitó, pero también resaltan la resiliencia y el trabajo de un grupo de habitantes de este municipio que logró detener la violencia pese a las adversidades y ninguna otra herramienta más que el diálogo.

Un consejo para la vida

En el año 1996, el Eln voló 16 torres de energía afectando a la empresa de cemento Río Claro, hoy Argos, con el pretexto de que esa empresa financiaba a los grupos de las Auc que también merodeaban en la zona.



Según Nelson Duque, habitante de San Luis y funcionario del Consejo Municipal de Paz, esto afectó a unas 300 familias, pues muchos dependían del trabajo en esa empresa.



“Esa situación afectó al municipio económicamente, se generó un caos social –recuerda Nelson–. Por eso, unos líderes de la zona buscamos alternativas para salir de la crisis en la que nos tenía la guerra. Nos organizamos en un grupo de unas 30 personas y buscamos la forma de reunirnos con los grupos armados”.



Fue una reunión de un poco más de seis horas, terminó a las 2 de la mañana, pero aquí se dio el nacimiento del Consejo de Conciliación de San Luis, un esquema que se convirtió en ejemplo no solo para Colombia, sino también para el mundo.

Jóvenes en San Luis movilizándose por la muerte de líderes sociales. Foto: Cortesía: Nelson Duque

Lea también: Polémica en San Andrés por millonario contrato para alumbrado navideño



La idea inicial del grupo se dio con la necesidad de que le permitieran a Río Claro reabrir sus puertas.



“Fueron varias conversaciones –explica Nelson–. La guerrilla estaba empeñada en que la fábrica financiaba grupos de las Autodefensas, entonces nos tocó mediar prometiendo que esas cosas no iban a darse, el primer acuerdo al que llegamos nos permitió volver a la fábrica”.



Luego de esas negociaciones, la comunidad llegó a un acuerdo en el que los grupos armados iban a desistir de derribar las torres de energía de la empresa, además se crea la Fundación Río Claro para que los recursos de la empresa también llegaran a la comunidad y así hacer desistir a los grupos armados de la idea de que financiaban a otros grupos. Fue su primera victoria.



Con el objetivo cumplido, los miembros del Consejo continuaron con su labor en la zona, pues pese a esa victoria, los enfrentamientos y las amenazas continuaban azotando a San Luis.



“Creamos comisiones al interior del Consejo y conseguimos que detuvieran las amenazas contra jóvenes consumidores, el desplazamiento y demás –asegura Nelson–. Logramos incidir en situaciones que le mermaban a la violencia y al desplazamiento, también algunas cosas valiosas, como el no asesinato de personas en la zona urbana”.

Además: Un jaguar de 100 kilos salió a cazar y fue arrollado por un carro



Nelson se enorgullece al recordar el rescate de los jóvenes amenazados por consumo de drogas. Este hombre, de 50 años, recuerda que fue una noche, tras la aparición de un panfleto que había sido dejado al lado de un cuerpo en el que se conoció el nombre de varios jóvenes de la zona que iban a ser asesinados.



Los miembros del Consejo decidieron ir hasta el lugar del comandante guerrillero en compañía de los jóvenes para lograr que desistieran de las amenazas.



Hernando León Martínez Suárez, exalcalde de San Luis entre el 2001 y el 2004, recuerda que el Consejo también logró entablar un diálogo con los actores armados tras los secuestros de alcaldes en Antioquia durante el 2001.



“El Consejo se conforma como una respuesta ciudadana a los diferentes actores del conflicto en la región –explica Hernando–. En parte, esto fue un diálogo en el que participaba el que quisiera participar, por eso fue importante”.



Aunque durante los 10 años de funcionamiento del Consejo se pudieron obtener grandes avances, los sanluisanos son conscientes de que la guerra no se pudo frenar de forma definitiva, como por ejemplo la toma que hoy conmemoran, pero su trabajo ha logrado que se les reconozca en diferentes partes del mundo.



“Hoy no está conformado, el Consejo ahora es como un alma, está ahí y no es una institución, porque lo que se hizo fue no burocratizarlo –explica Hernando León–. Se dejó como un espíritu que permeara a las comunidades y cuando realmente se necesite se echará mano de esta vinculación. Aunque ahora con todos los problemas del país, pues este Consejo está llamado a volver para hacer una defensa social y ambiental”.



Le recomendamos: Ojo a los ladrones: el viernes es su día favorito en diciembre en Cali

Tumba de Ángelo García, asesinado por la Farc quien era empleado de la Fábrica cementos Río Claro. Foto: Cortesía: Nelson Duque

Una huella imborrable

A Berta Berta Martínez, lideresa y quien también fue presidenta del Concejo Municipal de San Luis, unos 15 universitarios la han convencido de una reunión en la que las personas que hicieron parte de esta iniciativa del Consejo de Conciliación narren sus experiencias. La pandemia no lo ha permitido, pero espera que se pueda realizar pronto.



“Mucha gente quiere conocer aún esta experiencia, eso es bueno –resalta Berta–. Nosotros ahora estamos trabajando para que el municipio sea reconocido como un destino turístico, porque tiene muchos atractivos”.



Tras la escalada violenta de principios de la década del 2000, el 90 por ciento de las 16.000 personas que habitaban este municipio se desplazaron.

Además: Defensa del alcalde que se fue de fiesta tras decretar toque de queda



Berta sostiene que poco a poco han regresado. San Luis es hoy un municipio resiliente, pues “ser capaz de levantarse de esta situación es importante y por eso estamos fomentando el turismo”.



De hecho, uno de los actos conmemorativos de este 11 de diciembre será una caminata por el Sendero de la Colonización a las 7 de la mañana, un espacio empedrado de la época colonial que esperan se convierta en un atractivo turístico junto a las cascadas que bañan la zona.



Además, se realizará una misa y en la noche se realizará en el parque principal un cine foro llamado Recordar para no olvidar en el parque principal a las 7 de la noche.



Con esta serie de homenajes se espera que los sanluisanos continúen rehaciendo sus vidas y que este municipio logre prosperar gracias al ejemplo que desde el año 1996 vienen dando sus ciudadanos.



“Es un acto protocolario –asevera Berta–. No estamos celebrando que al municipio nos lo hayan partido en dos, pero seguimos trabajando, no como Consejo, pero sí por el cuidado del medio ambiente y por el fomento del turismo en San Luis”.



Con la conmemoración de esta toma, se abre un espacio para recordar también la importancia del Consejo de Conciliación, una herramienta que le permitió a una comunidad hacerle frente al conflicto a través del diálogo.

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @Leugim40