Clavado en medio de verdes y gigantescas montañas, en ricas tierras de carbón y casas de fachadas coloridas, donde todas tienen una historia para contar, está el municipio de Titiribí.



Este es el último de la zona del Sinifaná, en el Suroeste antioqueño, conformada por cuatro pueblos más, que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o 'clan del Golfo', como el Estado han decidido llamarlas, les falta controlar.

En ese pueblo, ubicado a 57 kilómetros de la capital del departamento, este grupo de delincuencia organizada (GDO) y una reconocida banda de Medellín llamada San Pablo desde finales del año pasado empezaron a medir fuerzas por el control de las rentas ilegales.



"Las AGC han venido tomando posiciones en los diferentes municipios que conforman la zona del Sinifaná, evidenciándose, a la fecha, su presencia en los municipios de Amagá, Angelópolis, Venecia y Fredonia, faltando la toma del control del municipio de Titiribí para consolidar su presencia en toda la zona, para así también asegurar la articulación con el valle de Aburrá", dice la alerta temprana de inminencia 008-22, emitida por la Defensoría del Pueblo.



Por esta confrontación se han presentado asesinatos, atentados y desplazamientos forzados.

Facebook Twitter Linkedin

En el municipio de Titiribí hay explotación de carbón en alrededor de 10 minas. Foto: Cortesía Cana Titiribí

Uno de los casos más macabros ocurrió el pasado 17 de enero, en esa fecha las autoridades encontraron a Iván Alonso Bermúdez Agudelo, de 26 años, desmembrado en la vereda Loma del Guamo, ubicada en los límites con el corregimiento Bolombolo, Venecia.



Para la Defensoría del Pueblo su asesinato tendría relación con un señalamiento que le hicieron presuntos miembros de la banda San Pablo. Lo habrían acusado de ser un infiltrado de los gaitanistas.



Fernando Quijano, analista e investigador del crimen urbano-rural y director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), explica que hace más de tres años el 'clan del Golfo' viene con un proceso de expansión desde el departamento del Chocó y, en su entrada al Suroeste antioqueño, se han enfrentado a bandas locales en municipios como Betania, Ciudad Bolívar y Andes.

Faltando la toma del control del municipio de Titiribí para consolidar su presencia en toda la zona, para así también asegurar la articulación con el valle de Aburrá FACEBOOK

TWITTER

En esa disputa aparece la banda de San Pablo, un grupo que no es nuevo en la zona y que está ligada a 'la Oficina del valle de Aburrá', también llamada 'Oficina de Envigado'.



"'La Oficina' tiene dos líneas militares, hay una línea minoritaria y una línea mayoritaria. Quien está en la disputa hoy en el Suroeste es un sector que está incluido en la línea minoritaria, que es la oficina de San Pablo. No se podría decir que es la guerra de toda 'la Oficina' contra las AGC, porque el pacto del fusil sigue vigente, el que llama la Defensoría el 'Pacto de San Jerónimo' no se ha roto, se mantiene; lo que sí está quebrantado es el pacto entre un sector de la línea minoritaria, la oficina de San Pablo, enfrentándose a las AGC", explica Quijano.



La banda de San Pablo, además de tener presencia en municipios del Suroeste antioqueño, tiene injerencia en comunas de Medellín como Popular (comuna 1), Santa Cruz (comuna 2), La Candelaria (comuna 10) y sectores del corregimiento San Cristóbal (comuna 70).



(Le recomendamos leer: Colaboradores del GEA piden a Quintero retractarse de polémica declaración)



Para el coronel Daniel Mazo, comandante del Departamento de Policía Antioquia, la confrontación que existe en Titiribí se da entre un grupo de expendedores de estupefacientes local y otro llegado del municipio de Amagá, localidad con la que limita al oriente.

"Los de Amagá son conocidos como 'los del Mango', que hablan que tienen un nexo con 'la Miel' y estos iban buscando adentrarse y ganarse la economía delincuencial dentro del municipio de Titiribí. Las plazas de vicio", manifestó el comandante.



El grupo de ‘La Miel’, del que hace referencia el coronel, está presente en Caldas y municipios circunvecinos del Aburrá sur. Son ellos aliados del 'clan del Golfo'.



"Son de Caldas, un grupo delincuencial que ha estado en Caldas. En Amagá estaban 'los del Hueco', en esa confrontación ya 'los del Hueco' se acabaron. Con unos que capturamos, con otros que se mataron entre ellos y ahí quedaron ya 'los del Mango' que ya hoy tienen una alianza con los de 'la Miel'", explicó el comandante.

Habla el alcalde

Jaime Humberto Salazar Botero, alcalde de Titiribí, al ser consultado sobre la presencia de estos grupos delincuenciales en su municipio, fue enfático en asegurar que los de San Pablo y un grupo de Amagá sí están identificados en el territorio.



"AGC, no, San Pablo, sí, y otro grupo de Amagá, pero aquí los gaitanistas nunca han existido", explicó Salazar, y agregó que ningún organismo de seguridad del Estado, con quienes mantiene en contacto, han manifestado la intención de un grupo que quiera entrar al municipio.



Con relación a San Pablo, indicó que "es una estructura que es de la ciudad de Medellín y sí tenemos noticia de que tiene presencia aquí ya hace varios años. Controlan el tráfico, porque ellos control territorial no tienen, uno aquí se puede movilizar libremente por todo el territorio sin ningún problema y sin que sufra lesiones ni nada, pero el negocio del microtráfico sí lo tienen hace mucho tiempo".



(Puede leer: El hombre que le habla al oído a Quintero y que llega al equipo de Petro)



Este microtráfico está concentrado en una vereda llamada El Corcovado, a 10 minutos del casco urbano y que ambas autoridades reconocen como el epicentro de la droga en el municipio. "Corcovado es donde está el foco, la plaza de tráfico de estupefacientes", agregó Salazar.

Preocupa alto consumo de alucinógenos

Es precisamente en este lugar, uno de los de mayor explotación de carbón, donde muchos mineros son consumidores.



"En Titiribí existe un alto consumo de sustancias psicoactivas asociado, aparentemente, a la actividad de explotación minera de carbón, dejando un importante margen de ganancia a la organización armada producto de la venta de narcóticos a los mineros. (...) De ahí que la principal plaza de venta de narcóticos se ubique en esta zona, situación que en el marco de disputa que existe entre las AGC y San Pablo, expone gravemente a los habitantes de esta zona a sufrir atentados contra la vida e integridad personal, bajo la premisa de que se tiene afinidades con alguno de los bandos y/o vínculo familiar", reza la alerta temprana de inminencia.



Esta afirmación no toma por sorpresa al mandatario local quien asegura que, desde que era un niño, ha sabido que muchos mineros son consumidores.



"Aquí la minería que hay es una minería de carbón donde siempre ha estado presente el consumo de psicoactivos en la población minera para entrar a los socavones. Eso no es ninguna novedad, eso lo hemos conocido aquí todo el tiempo. En la historia del municipio, desde hace muchos años, desde que yo estaba niño", concluyó.



Aunque el orden público en Titiribí ha estado controlado, la Policía dispuso de una unidad de Emcar (Escuadrones Móviles de Carabineros) encargada del sector Corcovado "donde pensaban ellos hacer una confrontación", aseguró el coronel Mazo.



Así mismo fue incrementado el pie de fuerza con una cápsula de Policía Judicial conformada por Sijín, Sipol y Gaula, encargados de investigar para contener.



LAURA ROSA JIMÉNEZ V

Corresponsal de EL TIEMPO

Más noticias

- Dos futuros sacerdotes mueren en un trágico accidente de motos en Bolívar



- Joven habría sido acosada durante un viaje en el cable aéreo de Manizales