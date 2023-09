UNE EPM Telecomunicaciones, conocida en el mercado como Tigo-UNE, dio a conocer este viernes, 15 de septiembre, que la Junta Directiva de la empresa realizada esta mañana no aprobó la decisión de elaborar el reglamento de emisión y colocación de acciones para su capitalización.



(Lo invitamos a leer: Daniel Quintero le pidió al presidente Gustavo Petro intervenir en situación de Tigo)



"Lo anterior teniendo en consideración las reglas que regulan el funcionamiento de la Junta Directiva y el quórum requerido para la adopción de este tipo de decisiones", le informó la empresa a la Superintendencia Financiera.

Este viernes estaba previsto que la Junta definiera las condiciones mediante las cuales se dará la colocación de 22.058.767 acciones aprobada por la asamblea extraordinaria de accionistas del pasado miércoles.



(Le puede interesar: Los tres puntos que Millicom llevará a la Junta Directiva con EPM para salvar Tigo-UNE)



El objetivo de este movimiento es resolver los problemas de liquidez que afronta la compañía y garantizar sus operaciones a través de una capitalización por 602.987 millones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

El pasado lunes se realizó una reunión entre Millicom, EPM, Tigo y el MinTIC para buscar una solución a la crisis de la empresa. Foto: MinTIC

Sin embargo, ante la negativa de los directivos, la empresa convocó a una nueva asamblea extraordinaria de accionistas para el próximo jueves, 21 de septiembre. Según el documento, la reunión tendrá lugar de manera presencial en la sede de Tigo-UNE en Medellín o de forma virtual a través de Zoom.



(Además: Lo que esconde una demanda a motel de la mafia en manos de la SAE en Antioquia)



El punto principal del orden del día será la "evaluación y decisión con respecto a potenciales conflictos de interés puestos de presente por administradores", según se lee en la convocatoria.

Facebook Twitter Linkedin

Tigo y UNE, del Grupo EPM, se fusionaron en 2014. Foto: Archivo EL TIEMPO y EPM

Las posturas de EPM y Millicom

El alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, Daniel Quintero, denunció el pasado miércoles que la votación de la asamblea fue irregular y que la colocación dejaría al Distrito con una participación del 2 por ciento.



"Las acciones valen 420.000 pesos, pero las pusieron a 2.700 pesos. El resultado es una dilución que deja a EPM con el 1,8 por ciento", aseguró el mandatario, quien reiteró que ese proceso debía contar con la aprobación del concejo de Medellín.



Millicom, por su parte, expuso esta mañana lo tres puntos claves que expondría en la Junta Directiva. El primero era insistir en la necesidad de capitalizar la empresa —por 150 millones de dólares— para evitar una reorganización.



(Lea también: Cuenta regresiva para la excavación del túnel más largo de Colombia: faltan 100 metros)

El segundo fue su deseo de que EPM acompañe ese proceso y el tercer punto era que para ellos asumir toda la inyección de recursos necesitaba que EPM decidiera no capitalizar.



La multinacional europea afirmó que no busca "imponer" la recapitalización, pues el asunto recae "sobre los directores nombrados por EPM, quienes han sido instruidos

públicamente para votar en contra de la misma".



Pero la Junta Directiva de EPM ya había decidido, el martes en la noche, no aprobar la capitalización de Tigo-UNE por 300.000 millones de pesos que le corresponden según su participación accionaria.

Facebook Twitter Linkedin

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el presidente de la República, Gustavo Petro. Foto: Alcaldía de Medellín

El pedido de Daniel Quintero al presidente Gustavo Petro

Durante el lanzamiento del programa 'Talento Tech', que se realizó en la UVA La Armonía de Medellín, el alcalde Quintero le pidió al presidente Gustavo Petro su apoyo para resolver la situación de Tigo-UNE y defender la participación de EPM en la firma de telecomunicaciones.



“Si algo ha tenido esta ciudad es amor por lo público. Usted dio una pelea en Bogotá tremenda para volver público el servicio de aseo. Aquí esa empresa es pública, se llama Emvarias, y también es pública la energía, el agua, el centro de convenciones, los aeropuertos, esta es la ciudad más comunal del país, donde amamos lo público de una manera impresionante", empezó por decir el mandatario local.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Y agregó: "En los últimos días ha iniciado un proceso Millicom, una empresa extranjera, para quedarse con el 98 por ciento de UNE, una empresa que es de los antioqueños, que es de los colombianos. Y en su poder, presidente, y las superintendencias está que eso no pase. Le pido que nos acompañe en esto".

MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com