Tigo-UNE informó a través de un comunicado presentado a la Superintendencia Financiera que la asamblea de accionistas realizada este miércoles, 13 de septiembre, decidió "instruir a la Junta Directiva para aprobar el reglamento de emisión y colocación de acciones con sujeción al derecho de preferencia".



El objetivo de la emisión de acciones es alcanzar una capitalización por 602.987'379.948 pesos que corresponde a una emisión de 22.058.767 acciones ordinarias por un valor de 2.644 pesos cada una.

La empresa también señaló que de manera unánime se levantó el conflicto de interés manifestado por algunos miembros de la Junta Directiva de Tigo-UNE para conocer y decidir lo relacionado con la capitalización.



El paso que sigue, explicaron en el comunicado, es la elaboración del reglamento de emisión y colocación de acciones para que, en caso de ser afirmativo, el representante legal de Tigo-UNE ofrezca las acciones a los accionistas en proporción a su participación y los accionistas manifiesten o no su aceptación en dicha oferta.



"Solo hasta el momento en que se surta el proceso anterior, se podrá ver impactada la composición del capital de la compañía", puntualizaron en el comunicado.

El pasado lunes se realizó una reunión entre MinTIC, EPM, Millicom y Tigo para lograr un acuerdo sobre el futuro de la empresa de telecomunicaciones. Foto: MinTIC

La acusación de Quintero y la respuesta de Millicom

En la mañana de este miércoles el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, denunció que durante la reunión de la asamblea de accionistas se realizó una maniobra jurídica para afectar la participación de EPM en Tigo-UNE.



Según el mandatario, se forzó la votación de una dilución de la empresa que dejaría a EPM solo con el 2 por ciento de participación.



"La hicieron aprobar a pesar del voto negativo de EPM y violando el acuerdo de accionistas que dice que se necesita también el voto de EPM y el paso por el concejo", dijo el alcalde, quien aseguró que así Millicom se quedaría con el 98 por ciento de la firma de telecomunicaciones.



"Además el acuerdo de accionistas decía que esa votación requería una mayoría especial, es decir, el voto también de EPM, ellos lo forzaron, lo hicieron sin esa votación. Obviamente EPM la rechazó, votó negativo y dejó las salvedades en todas las actas”, manifestó Quintero.



De acuerdo con el alcalde, esta irregularidad debe llevar a que el concejo de Medellín, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y las superintendencias de Sociedades y Financiera actúen de forma inmediata.

Urgente: Millicom en la asamblea de accionistas, en una maniobra jurídica forzó la votación de una dilución que nos deja solo con el 2% de la compañía. La hicieron aprobar a pesar del voto negativo de EPM y violando el acuerdo de accionistas que dice que se… pic.twitter.com/WaCjHGJhxJ — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 13, 2023

Por su parte, Millicom aseguró en un comunicado que durante la asamblea de accionistas "se reafirmó la necesidad de realizar una importante y necesaria capitalización de la empresa por un monto equivalente a 150 millones de dólares y se instruyó a la Junta Directiva de Tigo-UNE para que emita el correspondiente reglamento de suscripción de acciones de la compañía".



La multinacional europea explicó que ofrecer las acciones a sus accionistas no representa una dilución alguna para EPM. "La decisión de cada accionista sobre capitalizar o no la compañía le corresponde individualmente a cada accionista. EPM no ha sido diluido y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria", aseguraron.



En la noche del martes, la Junta Directiva de EPM ―que no aprobó la capitalización― manifestó en un comunicado que la instrucción de elaborar un reglamento para la venta de acciones de Tigo-UNE solo era procedente una vez fuera aprobado por el concejo de Medellín. Sin embargo, en el comunicado de la empresa de la telecomunicaciones no se hace referencia a este aspecto.



MEDELLÍN

