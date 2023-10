Tía 'influencer' de bebé desaparecida en Medellín explota por acusaciones de montaje

La desaparición de la bebé Antonella en Medellín desplegó operativos de la Policía Nacional. Una imagen de una cámara de seguridad había registrado a un hombre llevándola en brazos, en lo que se pensó que era un rapto. Tras horas de búsqueda, la menor de un año y 18 meses apareció en su casa.

Autoridades ofrecían hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permitiera ubicarla. Solo se sabía que vestía una camisa color rosado, un pantalón de jean y tenis color morado cuando fue captada en el barrio Campo Valdés de la capital de Antioquia.

Aviso de desaparición de la bebé. Foto: Fiscalía General de la Nación

"Me alegra informar que la menor Antonella Gómez Arango ya se encuentra con su familia", expresó Óscar Hurtado Pérez, alcalde encargado de Medellín, sobre las 5:30 p. m. del 18 de octubre para anunciar su hallazgo sana y salva.

Desde ese momento han surgido dudas. ¿Quién es el hombre que aparentemente se la había llevado, según la imagen de la cámara de seguridad? ¿La menor siempre estuvo en su casa? Y otro tipo de incógnitas han llegado a oídos de la tía.

Tía de bebé responde a acusaciones de montaje y show

"No sé qué les pasa por la cabeza... Que uno juego con los sentimientos de su propia familia", dijo Andrea Arango Bedoya, la tía, quien se apoda como 'La monita' en redes sociales en donde hace videos de humor, según se lee en su perfil.

De acuerdo con su relato, la bebé desapareció cuando estaba bajo cuidado de la abuela. Ella había ido a prepararle un tetero y al regresar no la encontró por ningún lado.

La menor apareció en uno de los pisos de su casa. Foto: Archivo particular.

No he podido dormir, esto me tiene devastada FACEBOOK

La joven creadora de contenido se enteró de lo que había sucedido y de inmediato acudió a redes para buscar ayuda de los internautas: "Uno en ese llanto y esa angustia, eso no puede ser fingido tantas horas, no sé qué les pasa por la cabeza".

"Las autoridades están realizando las investigaciones porque no se sabe cómo la niña apareció después de cinco horas en el cuarto piso. (...) La niña es muy inteligente, pero a ella no le da para subir esos pisos", sentenció en un video.

La mujer insistió que no se trata de ningún montaje ni mucho menos una estrategia para ganar seguidores: "No es un show, por Dios. Si así fuese, no se preocupen, acá va a venir la Policía a darme mi lección".

Para concluir, agradeció el apoyo de la comunidad y destacó que lo importante es que su sobrina apareció.

"No he podido dormir, esto me tiene devastada. Lo están viendo por el lado que no es. Lo importante es que tengo la conciencia tranquila y hay un Dios que todo lo ve", finalizó.

Policía revela cómo encontraron a Antonella

La Policía le había solicitado al padre de la bebé buscar el registro civil de nacimiento con tal de conocer unos datos. Fue en ese momento cuando la encontraron en la misma vivienda.

"Hallamos las sábanas donde la niña estaba envuelta e hicimos la verificación de que no se encontrara ninguna persona extraña en ninguno de los pisos", expresó el teniente coronel Michael Aguilar, comandante del Distrito 1 de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Mientras #Antonella esta bajo protección de las Autoridades, sigue siendo un misterio lo del rapto de la bebé. Esperamos la investigación de parte @PoliciaMedellin @FiscaliaCol @ICBFColombia pic.twitter.com/4CZIp2WwQa — Veedor Abogados por la verdad colombia 🇨🇴 (@uniabogadosimp1) October 19, 2023

La menor fue trasladada a un centro asistencial para ser valorada y verificar que estaba en buenas condiciones de salud.

"La niña no tiene la capacidad, como lo manifestaron los padres, de subir a ese piso", precisó el teniente coronel, quien anunció que el caso ahora es materia de investigación.

Se analizarán los videos de cámaras de seguridad para identificar al hombre que aparecía llevándola en brazos y saber en realidad qué sucedió.

