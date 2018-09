El crudo testimonio de sobreviviente de ataque a geólogos en Antioquia

El destello de los fusiles. El ruido ensordecedor. Ver a un encapuchado dispararle en la cabeza a un compañero. Esos son parte de los recuerdos que José Dionisio Guerra, auxiliar de exploración de la empresa Continental Gold, quien habló del ataque sufrido en la noche del pasado 19 de septiembre en la vereda Ochalí de Yarumal, Antioquia.



En un audio revelado por la cadena BLU Radio, el último de los cinco sobrevivientes de la masacre, contó lo que vivió aquella noche.

“Llegaron siete hombres armados y dijeron que pertenecían al frente 36 de las Farc. Uno de ellos se identificó como ‘Fernando’ y dijo que tenía un compañero del bloque 45 del Eln, era un joven entre 17 y 30 años, fuertemente armado”, dijo.Añadió, que los hombres armados les dijeron que entraban a consejo de guerra por no acatar las órdenes. Entonces los hicieron arrodillar y dispararon.

Testimonio sobreviviente de ataque a geólogos José Dionisio Guerra, uno de los cinco sobrevivientes a la matanza en Yarumal, contó lo que vivió aquella noche. Cortesía Blu Radio El audio embebido no es soportado

“Antes de eso nos dijo que traían ordenes muy claras porque el Gobierno no les ha respondido por nada, que el Estado no le cumplió las cosas al comandante y por eso se tiraron al monte otra vez a coger las armas”, narró.



Al ver y oír los disparos, Guerra contó que tiró bajo la cama y allí vio morir a un compañero de un disparo en la cabeza.



Luego huyó. “Me fui corriendo, tirándome a las quebradas y ríos hasta que vi tropas del Ejército y llegué con ellos. Me sentí muy seguro”, dijo el hombre, que fue encontrado tras casi 40 horas de estar perdido en la zona.

Testimonio sobreviviente de ataque a geólogos El hombre contó cómo fue el ataque. Cortesía Blu Radio El audio embebido no es soportado

A los que fallecieron ¡lo siento mucho! Nadie esperaba esto FACEBOOK

TWITTER

Su voz se quiebra al referirse a sus compañeros. Aquellos que hacían parte de las 11 personas que conformaron la comitiva de exploración minera de la compañía.



“A los que sobrevivieron, gracias a Dios están vivos…y a los que fallecieron ¡lo siento mucho! nadie esperaba esto”, dijo llorando, y pidiéndole fortaleza a las familias de los fallecidos para que sean muy fuertes para superar la tragedia.

Testimonio sobreviviente de ataque a geólogos El hombre, con voz llorosa, lamentó la muerte de tres de sus compañeros. Cortesía Blu Radio El audio embebido no es soportado

MEDELLÍN