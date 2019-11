La 'imagen divina' que aseguran evitó una tragedia mayor en Jericó

El municipio del suroeste antioqueño amaneció desde ayer, 4 de noviembre, en alerta roja, a causa del desbordamiento de la quebrada La Cascada que arrastró consigo todo el sedimento que pudo encontrar en su camino hasta el caso urbano, destruyó casas e inundó con lodo el parque y varias cuadras del pueblo.

Aún con el cielo blanco y el gélido ambiente, los pobladores salieron a reconocer las calles. El lodo, arrastrado en la madrugada por el agua, había destruido casi una decena de casas y estaba inundando la plaza del parque principal y varias cuadras en los sectores conocidos como La Comba, Avenida el Liceo, San Francisco, Boyacá, Hospital y El caño.

Como designio divino después del vendaval. “En una avalancha tan grande como esta, lo más común son los desaparecidos y las afectaciones graves, aquí, más allá de lo material no hay mucho para lamentar. Sinceramente parece que sobrevivimos por un milagro”, expresó Camila Zapata, quien estaba visitando el municipio.



Y esa misma mañana de ayer lunes, con 1.000 evacuados, un menor y una adulta mayor heridos después, en las calles del pueblo, con brío espiritual y misticismo, los habitantes atribuyeron todo saldo positivo que llegaba, en medio de lo negativo tras la emergencia, a una intercesión divina.Y es que se trata de la cuna de la primera santa colombiana: la madre Laura. Sus casi 20 templos religiosos lo han convertido en un centro de peregrinación. Pero los milagros no se quedan en las palabras de los jericoanos.

“Pensamos que es un milagro de la virgen que esa montaña, Los Aguacates, no se vino, y que no hubo víctimas que lamentar. Toda la montaña que se desprendió pasó por encima de la virgen y ella quedó ahí”, indicó el padre Mario de Jesús Herrera, vicario y cooperador de la parroquia La Catedral.



Fue en 1919 cuando inauguraron la gruta con la imagen de la virgen en el cerro Los Aguacates. Hoy, casi 100 años después, y luego del mencionado desastre que afectó durante la madrugada de ayer lunes a esa montaña, la imagen sigue intacta mirando hacia el municipio.

Y así, como el padre Herrera, Mariana Garcés, una turista que llegó al municipio a pasar el puente festivo manifiesta que se trató de una protección santa



"Es que ves las calles y la magnitud de lo que fue y de lo que pudo ser y no dejas de pensar que alguien tuvo que haber intercedido. Aquí en el municipio se siente mucho la espiritualidad y yo no soy la persona más religiosa. Pero de verdad, no soy la única que lo piensa. Lo material se recupera, pero hay que agradecer que no hay nada por lo qué lamentarse (...) Lo que nos pasó esa noche fue un milagro", comentó Garcés.



A pesar del suelo resbaladizo por la frágil topografía y aunque el cerro sigue “rugiendo”, como describen la sensación los pobladores, se trata, tal vez, de un razonado optimismo por medio del cual le atribuyen a la virgen la fortuna de seguir con vida después de los momentos de angustia que vivieron desde la media noche cuando se empezó a desbordar el río y a caer la tierra.



“Hay mucho para agradecer, a pesar de todo (…) Pensamos que no sobreviviríamos. Eso fue horrible, empezamos a correr, lo primero era salvarnos. Ahora estamos tratando de recoger algunas cositas, como ropa, en una casa que quedó totalmente destruida”, expresó Silvia Margarita Castaño, habitante de la vereda La Cascada, uno de los sectores más afectados.

Castaño hablaba de la casa de don Gildardo y de doña Lucía, de 57 y 55 años, respectivamente. Su casa quedó destruida y ambos fueron trasladados al municipio de Tarso para ser atendidos después de lo que ella afirmó “fue un milagro de la virgen (…) El hijo de ellos vive al frente y fue el que los sacó, les dijo que se salieran para la calle que venía una avalancha (...) doña Lucía no podía salir, pero el hijo entró y los logró sacar a los dos”.Y al igual que en el cerro Los Aguacates, lo único que quedó entre el lodazal del desbordamiento en la casa de la pareja fue una virgen.

Lo único que quedó en pie en una de la casas destruidas por la emergencia en #Jericó Antioquia fue la imagen de una virgen. Algunos pobladores atribuyen haber sobrevivido a un milagro divino. #EmergenciaEnJericó pic.twitter.com/fqJrxuDWQ3 — I S A B E L L A (@isamquiceno) November 4, 2019

“Es que vea le cuento algo, aquí en esta casa que se cayó hay una virgen también y a la virgen no le pasó nada. Está completa. Todo pasó por los lados y la virgen quedó ahí”, comentó Castaño.

Calamidad pública por emergencia

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció que declarará Urgencia Manifiesta y Calamidad Pública en Jericó para contratar rápidamente un estudio geológico con un grupo de expertos que determine qué fue lo que ocasionó la avenida torrencial.

Inmediatamente tras la emergencia se conformó un Puesto de Mando Unificado entre Alcaldía de Jericó y el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard).



Asimismo, al municipio llegaron Jonathan Malagón, ministro de Vivienda y Eduardo José González, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien manifestó que a partir de las reuniones llevadas a cabo por la mesa se determinó seguir monitoreando de manera permanente el lugar de los hechos.

#AEstaHora | Llegan al municipio de Jericó el ministro de @Minvivienda y el director de la @UNGRD, para analizar con la directora del @DapardAntioquia y el alcalde, la situación de las familias que resultaron afectadas por el movimiento en masa de la madrugada de hoy. pic.twitter.com/FpwRLTTnDF — Dapard Antioquia (@DapardAntioquia) November 4, 2019

González expresó, además, que de las 1.000 personas que fueron evacuadas de manera preliminar, 800 pudieron regresar a sus viviendas, pero las otras 200 (de siete familias) todavía no pueden hacerlo debido al riesgo que aún se presenta en la zona. Estas pasaron la noche en un sitio denominado el Seminario.



Asimismo, la Ungrd informa que por el momento no se están recogiendo ayudas y no existe ninguna cuenta oficial habilitada para recibir donaciones en el marco de esta emergencia, por lo que advierte a la ciudadanía abstenerse de entregar dinero a personas u organizaciones inescrupulosas.



