El Parque Metropolitano Tulio Ospina en construcción en el municipio Bello, conocido como el Autódromo de Antioquia Central Park, recientemente revivió tras el polémico pronunciamientos de la veeduría ciudadana Central Park que aseguró que se había perdido un folio que daba cuenta de inconsistencias en aproximadamente 25 hectáreas que hacen parte del terreno en construcción.

Antes esta denuncia, Héctor Fabián Betancur Montoya, gerente de Indeportes Antioquia, entidad responsable de la terminación de la obra, respondió que no se explica por qué se menciona de pérdida de documentos y, por tanto, de tierra en cuanto que para ellos, como administración, es claro que la matrícula inmobiliaria y las escrituras, que incluyen nueve franjas, en su totalidad pertenecen a la Administración Departamental y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.



“Dicho terreno hace parte de los bienes inmuebles de la gobernación de Antioquia y, además, la curaduría de Bello le otorgó la licencia de construcción a Indeportes para construir allí el Parque Metropolitano. Es decir, que se tiene toda la certeza de que el terreno es de la gobernación de Antioquia”, aseguró Betancur.



Aparentemente la confusión se dio por una mala interpretación de un documento expedido hace varias décadas en el que se expresaba que si en los terrenos se desarrollaba un proyecto de interés general, los municipios del valle de Aburrá podían servirse e invertir recursos para ser participantes del proyecto. Pero en ningún momento que se le escrituraría un espacio a cada municipio.



Por eso, en su momento cuando se inició el proyecto los municipios del Área Metropolitana redactaron una carta en la que manifestaron que no tenían interés en participar en dicho proyecto teniendo en cuenta que, incluso, los terrenos tienen una deuda de más de 20.000 millones de pesos en predial y que, además, están impedidos por la Ley para realizar inversiones en otros municipios.



Betancur dijo que lo más importante ahora es enfocarse en darle la certeza a la comunidad de Bello y del norte que se está construyendo un gran parque de ciudad.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

PARA EL TIEMPO Medellín

