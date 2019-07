‘Terminación de la presa no baja el riesgo’: afectados de Hidroituango

El Movimiento Ríos Vivos, que le hace veeduría al Proyecto Hidroeléctrico Ituango, manifestó su preocupación por la petición que hará EPM para que levanten la alerta roja en las zonas aguas abajo tras la construcción de la presa.



“Las víctimas no olvidamos que en medio de la ingeniería del desespero realizaron un muro de emergencia (o llenado prioritario) con la falsa idea de que el muro nos protege y no la cruda realidad de que el muro es uno de los grandes factores de riesgo impuestos por EPM en contra de miles de personas”, indicó Ríos Vivos.

Para el Movimiento, es irresponsable que la empresa le solicite a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd) disminuir el nivel de alerta de roja a naranja, pues consideran que aún hay grandes riesgos.



Tampoco creen en lo dicho por los expertos de EPM, quienes el pasado viernes 19 de julio cuando anunciaron la culminación de la presa, aseguraron que la calidad de la misma no se vio afectada por el lleno prioritario.



“¿No debieron, si realmente pensaran en las comunidades, evacuar las aguas, bajar el muro y hacerlo bien, de forma segura? Nos hablaron de la impermeabilización como la medida para corregir este grave error del llenado prioritario pero está medida era condición de calidad para el muro sin este factor de riesgo, lo que nos da la certeza de afirmar que nos siguen mintiendo para generar falsas seguridades que no existen”, aseguró Isabel Zuleta, vocera de Ríos Vivos.

Cabe recordar, que el lleno prioritario se debió hacer como una medida para acelerar la construcción de la presa y evitar que las aguas del embalse se desbordaran ocasionando una tragedia aguas abajo.



Dicha maniobra, involucró la construcción de una pantalla flexible para ayudar a impermeabilizar la presa. Esta tiene unos 500 metros de largo y 40 metros de profundidad y de acuerdo con Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, es única en el mundo. Dicha pantalla, denominada bentonítica, está entre las cotas 380 y 401.



Para Oswaldo Ordoñez, geólogo y docente de la Universidad Nacional sede Medellín, quien ha visitado en diferentes ocasiones el proyecto, aseguró que al comienzo de este lleno prioritario, no se cumplían los estándares internacionales de calidad.



“En esa primera fase la presa no cumplió con los parámetros de diseño y menos las características para garantizar que no fuera a pasar nada. Pero la pantalla bentonítica quedó muy bien construida, tanto que, en algún momento que la visité estaba evacuando cerca de 70 litros por segundo en sus infiltraciones y la última vez que estuve en la obra el nivel era de menos de 6 litros por segundo, que es prácticamente seca”, opinó Ordoñez.

De igual forma, indicó que el agua que estaba pasando era agua limpia, lo que indica que no estaba pasando la barrera de filtración, lo que para él, desde el punto de vista geológico e ingenieril, la presa está bien construida y es una garantía para retener las aguas del embalse.



Sin embargo, para Ríos Vivos, la estabilidad de las obras no puede ser sustento de ninguna decisión, “menos cuando estos estudios son materia de revisión justamente porque no generan confianza, así lo determinó el Juez Penal 75 de control de garantías”.

