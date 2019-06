Tensión en la Asamblea de la OEA: Uruguay se retira del evento

La primera sesión plenaria de la cuadragésima novena Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) estuvo marcada por un momento álgido durante el informe del Secretario General sobre las Credenciales.



Si bien el presidente designado para esta sesión, Carlos Holmes, aprobó este ítem, los representantes de varias naciones alzaron la voz para protestar por la presencia de la representación de Venezuela, en cabeza del diputado Julio Andrés Borges.

El primero en tomar la palabra fue el representante de Bolivia, secretario de Relaciones exteriores, Diego Pary Rodriguez, quien sustentó su queja por la presencia de un representante de un país, que según la Carta de la OEA, no es estado miembro.



Explicó el representante, que el Artículo 143 de la Carta dice que esta podrá ser denunciada mediante comunicación escrita a la secretaria general y que tras 2 años, a partir de la fecha que la Secretaría General reciba la notificación, la carta cesará en sus efectos respecto al estado denunciante y este quedará desligado de la organización.



"Bolivia hace constancia que el estado venezolano el 27 de abril del 2017 realizó la denuncia oficial y formal ante la OEA y en ese sentido, el 27 de abril del 2019 se cumplió su retiro definitivo de la Organización. Por lo anterior, no corresponde que un estado que ya no es miembro participe de la Asamblea porque vulnera la institucionalidad de la OEA, y la participación y los derechos de los estados miembros. Por eso solicitamos retirar esa participación de la Asamblea General", dijo el Pary Rodríguez.

Uruguay se retira de la Asamblea General de OEA por no reconocer a la delegación enviada por Juan Guaidó, Presidente (E) de Venezuela.



¿Reconocen y aceptan a la dictadura de Nicolás Maduro?



Uruguay, por su parte, fue más allá. Ariel Bergamino, subsecretario de relaciones exteriores de Uruguay, indicó que si esta Asamblea convalida las credenciales del representante de Venezuela, estaría reconociendo un nuevo gobierno.



"En eso Uruguay no puede tranzar ni debería permitirlo ninguna nación democrática.Consideramos que intentar imponer el reconocimiento como legítimo representante de Venezuela a esta delegación es, ni más ni menos, un avasallamiento de la legalidad de la OEA y no puede sino estar en contra de una situación de esta naturaleza. Ante esto, Uruguay se retirará de la Asamblea de la OEA", indicó Bergamino.



Aclaró, sin embargo, que el retiro es del evento y no de la Organización de Estados Americanos.

Por su parte, Luz Elena Baños, Embajadora, representante permanente de México, dejó en claro que la Carta de fundación de la OEA no le otorga la facultad de reconocer Estados o Gobiernos.



"Tampoco le da facultad a la Asamblea General, o al Secretario General, para tomar decisiones sobre reconocimiento de Estados, Gobiernos o la representación de estos ante la organización. México considera que las cartas credenciales presentadas por la delegación venezolana no cumplen con los requisitos necesarios para ser admitida su participación, porque no fueron expedidas por el Gobierno que pretenden representar, sino por una asamblea nacional", dijo Baños.



Por lo anterior, esta nación solicitó incluir un pie de página en las memorias y anexos de la Asamblea, que deje constancia que "ante las inconsistencias e irregularidades de las credenciales de la representación de Venezuela, que carecen de fundamento jurídico, México se reserva el derecho a cuestionar la validez de todos los actos y decisiones que emanen de la Asamblea de la OEA".



Una decisión que fue replicada por los representantes de Nicaragua, Grenada, Antigua y Bermuda, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Dominica, Trinidad y Tobago y Bolivia.



