Aníbal Gaviria aún recuerda las charlas con su papá cuando transitaban por el alto del Toyo, en el occidente de Antioquia, y la necesidad de un túnel para sortear la agrese topografía y llegar más rápido al Mar de Urabá.



Más de 50 años después, el hoy Gobernador de Antioquia tendrá la posibilidad de inaugurar la obra que soñó su padre y que llevará su nombre: Túnel Guillermo Gaviria Echeverri (Túnel GGE), el túnel carretero más largo del continente.

Esta es solo una de las tantas megaobras que Antioquia tiene en carpeta y que este 2023 se entregará. Otras, por su parte, esperan tener luz verde para comenzar construcción.



El mandatario departamental dialogó con EL TIEMPO sobre lo que fue el 2022 y la visión que tiene hacia adelante, no solo para el 2023, último año de su gobierno, sino para la agenda que comenzó a construir hacia el 2040.



(Le puede interesar: Deslizamiento en Betulia, Antioquia deja a 3.500 campesinos incomunicados)

¿Qué balance hace del 2022?



Es un año que se sigue sumando a los años de época, marcado por la pandemia, las movilizaciones sociales y una temporada de lluvias muy intensa.



Son retos de época únicos que hemos sabido sortear como Gobierno y como sociedad y creo que Antioquia sale fortalecida. Espero con mucho optimismo el 2023.

¿Qué destaca de todo esto que habla?



El crecimiento de la economía. En el 2021 Antioquia tuvo el 15,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, lo que es récord, porque es porcentaje más alto de los últimos 30 años. A esto se suma una recuperación de empleos que se perdieron en pandemia.



También para destacar que este año tendremos una disminución del 11 por ciento en homicidios en todo el departamento, que son unas 230 vidas salvadas, lo que nos dejará con la tasa de homicidios más baja en los últimos 43 años. Espero que el próximo año siga consolidando esa tendencia en materia de seguridad y protección de la vida.

¿Qué hitos se lograrán en 2023 en Túnel GGE?



Facebook Twitter Linkedin

Los trabajos del túnel Guillermo Gaviria Echeverri, se iniciaron en el 2018. Foto: Gobernación de Antioquia

Esta obra conectará al área metropolitana, el centro y suroccidente del país con el Urabá. Es una obra emblemática porque será el túnel carretero más largo de toda América.



Espero tener el privilegio enorme de, al finalizar el 2023, poner en funcionamiento parcialmente el túnel, porque muy posiblemente el tramo 2, que va desde Santa Fe de Antioquia hasta Giraldo aún no esté terminado. Ese tramo está a cargo del Invías.



Pero lo que es el túnel y sus vías de acceso, las obras van muy bien, adelantado del cronograma en algunos ítems super y si todo va bien esperamos que el cale (la unión de las dos bocas del túnel) de la galería auxiliar ocurra en marzo del próximo año, mientras que el del túnel principal a mediados de año.



En el túnel principal ya se han excavado más de 8 km de los 9,73 km que tiene y cuando se inaugure marcará un antes y un después en Antioquia.

Tanto la Gobernación como la alcaldía son socios en este proyecto ¿han estado pagando sus aportes a tiempo?



Desafortunadamente la alcaldía de Medellín tiene un retraso de la indexación de los recursos del 2021 y 2022, que es un valor cercano a los 39.000 millones.



Esperamos que de la forma más pronta posible la alcaldía se ponga a paz y salvo con el proyecto porque, de no ser así, esto podría generarnos dificultades para finales del primer trimestre del próximo año.



(Le recomendamos leer: Daniel Quintero reveló su declaración de renta: ¿de cuánto es su patrimonio?)

¿Es viable que el túnel se haga a doble calzada?



Estamos avanzando en los estudios para esto, porque la dinámica nos está mostrando que ya hay segundo túnel de occidente y que hay que comenzar con el del Túnel de Oriente. Bajo esa experiencia sabemos que tenemos que empezar a hacer los primeros estudios con el GGE.



Una alternativa es utilizar la galería auxiliar para excavar allí el segundo túnel, otra es utilizar la entrada y salida de la galería y desde estas construir el segundo túnel. Yo aspiro que para mediados del 2023 tengamos un avance muy grande sobre cómo sería el diseño, cuánto costaría y las opciones de financiación, que tendría que incluir una segunda calzada desde Santa Fe de Antioquia hasta Giraldo.

¿Y el Tren del Río? ¿Ya la alcaldía de Medellín entregó la carta de cofinanciación?



No. Yo he querido estimular al máximo la unidad de los diferentes entes territoriales e instituciones comprometidas en la financiación regional del Tren del Río.

El alcalde dijo hace más de un mes que estaba dispuesto con los recursos y no lo ha hecho FACEBOOK

TWITTER

Debemos aportar un 30% para poder jalonar un 70 % de la Nación. Ya nos habíamos puesto de acuerdo en un 8,5 % cada uno (Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia y Área Metropolitana) y un 4,5 % el Metro.



La alcaldía de Medellín es la única que no ha confirmado esos recursos. El alcalde dijo hace más de un mes que estaba dispuesto con los recursos y no lo ha hecho. De lo contrario se está perjudicando a toda la región y a toda Medellín.

¿Siente que es una estrategia de dilación?



Muchos me piden una explicación sobre eso, pero para mí es inexplicable. Este proyecto beneficia a todos, pero principalmente a Medellín. Repito, esperamos que se cumpla por el bien de la ciudad.



Esa dilación afecta el proyecto porque entre más se retrase más compleja y costosa es su construcción, así como más compleja será la movilidad en el valle de Aburrá.



Además, pone en peligro la financiación por parte de la Nación, porque se puede llevar los recursos para otros lados. Estamos jugando con candela.

Hidroituango fue otro gran hito del 2022 ¿qué esperan de la obra como socios mayoritarios?



Yo he sido muy enfático en señalar que se ha querido hacer una estigmatización de la obra por algunos por fuera de Antioquia y, lastimosamente, por otros dentro del departamento. Se ha dicho que hay corrupción, pero nunca se ha comprobado esto y por el contrario las investigaciones se han ido cayendo y tengo la convicción de que se caerán todas.



También se habló de improvisación, pero creo que la improvisación es decir eso, porque usan informaciones superficiales. El hecho de que se hayan pagado los seguros demuestra que no hubo ni corrupción ni improvisación.



Antioquia ha luchado mucho por este proyecto y lo va a sacar adelante para bien de Colombia. Como accionistas mayoritarios seguiremos acompañando para que esto pase.

¿Aún le queda la ‘espinita’ por el monto de este seguro?



Mi posición siempre ha sido y será la defensa del proyecto, de EPM y de Antioquia. Y decir que esos seguros debieron pagarse en un monto mayor a los $4,3 billones que se pagaron es defender esos intereses, porque el valor asegurado era superior a los $14 billones.



Todavía no se ha cuantificado el valor total del siniestro, entonces no se entiende el por qué se recibieron $4 billones.



(Lea, además: Los tres procesos que tienen a Daniel Quintero bajo la lupa de la Procuraduría)

Con todo lo que me cuenta de la alcaldía ¿cuál es su relación con Daniel Quintero? ¿hay diálogo o está rota la relación?



Facebook Twitter Linkedin

Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, y Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Voy a responder con toda la franqueza y toda la responsabilidad que tengo como Gobernador. Primero, seguramente tengo diferencias con varios alcaldes, pero tengo que ser muy respetuoso con ellos. No puedo convertir esas diferencias en conflicto o en algo que perjudique a ese municipio o al departamento.



En ese orden de ideas, yo tengo diferencias clarísimas con el alcalde Daniel Quintero, son evidentes y son públicas, pero trato al máximo de que no afecten la relación Gobernación-Alcaldía para no afectar a los habitantes.



Esas diferencias, combinadas con el respeto institucional, no pueden impedir que yo tenga que hablar con la verdad y expresar cuando no haya ningún otro camino, las críticas y solicitudes que he hecho, como ha pasado como el tema de la demanda del Metro o las deudas con el túnel GGE.

¿Y cómo ha sido la relación con EPM?



Con EPM hemos tenido diferencias como contratista y vamos a un tribunal de arbitramento donde aspiramos que nuestros argumentos salgan victoriosos para que se empiece a pagar a la Gobernación y los otros socios del proyecto lo correspondiente a los dineros atrasados y los que comiencen a generar las turbinas.



Los dineros adeudados son por el incumplimiento de algunos los hitos establecidos en el contrato BOOMT por la no entrada en operación en 2018.

¿De cuándo es el monto?



Esto puede estar sobre los 1,5 billones de pesos. Hay que recordar que litigio es porque se incumplió un compromiso contractual y esperamos que el tribunal de arbitramento nos otorgue la razón jurídica

Volviendo a los túneles ¿en qué va el segundo túnel de Oriente?



Se va avanzando en lo que será el revestimiento y en el diseño del tramo final de la doble calzada desde el portal Oriental hasta Las Palmas, que son poco más de 3 km.



Esperamos que en enero estén muy adelantados los diseños y la estructuración técnica, legal y financiera, porque tengo toda la intención de empezar obras en el 2023, idealmente en el primer semestre.



El concesionario Túnel Aburrá Oriente es muy robusto, con mucha capacidad, ya que el túnel ha generado unos recursos importantes lo que daría posibilidad de trabajar muy aceleradamente intentando afectar en lo mínimo la movilidad.



Hay que recordar que el segundo túnel (Santa Elena) ya está excavado y solo falta el revestimiento, así como la segunda calzada.

¿Qué se viene para el aeropuerto José María Córdova en 2023 en cuanto a su ampliación?



Facebook Twitter Linkedin

El aeropuerto José María Córdova de Rionegro está cerca del tope de su capacidad. Foto: Jaiver Nieto

Quiero resaltar públicamente al Ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien ha llegado con una tremenda dinámica y ha sido increíblemente efectivo en lo referente a la ampliación del terminal aéreo, la futura segunda terminal y la futura segunda pista.



Las obras complementarias a la actual terminal ya comenzaron y el Gobierno Nacional ya trasladó recursos por casi $45.000 millones al concesionario para los nueve frentes de trabajo de esta obra, que se extenderán por unos 10 u 11 meses.



La segunda fase es el diseño final y la aprobación de la segunda terminal, a lo que aspiro que se pueda definir el próximo año y que, ojalá, se estuvieran arrancando las obras a finales del 2023 o a comienzos del 2024.



Paralelamente, también en 2023, espero que se avance en la estructuración, diseños y adquisición predial para la segunda pista.

¿Qué tanto afectó el invierno al departamento?



Desde el punto de vista de infraestructura las afectaciones han sido enormes. Si llenamos una volqueta con los metros cúbicos de material que hemos removido la fila sería desde Medellín hasta San Juan de Urabá. Con decirle que en los tres años de este gobierno se han removido más metros cúbicos que en los ocho años de las gobernaciones anteriores.



En términos económicos, las afectaciones superan los $300.000 millones que hubiéramos podido dedicar a pavimentación de vías, construcción de puentes u obras de mantenimiento.

Usted ha enfatizado mucho en la agenda 2040 ¿en qué va a quedar?



Creo que desafortunadamente nuestras sociedades están muy dedicadas al presente, mientras que las de países más desarrollados se dedican más a la planeación a mediano y largo plazo, lo que es una transformación cultura que nosotros debemos hacer. Tenemos que planear mejor el futuro para improvisar menos.



Hemos hecho el diálogo social más grande de la historia de Antioquia, y lo digo con convicción, porque son más de 1.500 talleres para construir esa visión al 2040 como el ‘corazón verde de América’.



El 2023 será el año para alinear a todo el departamento en torno a esta visión que ya está construida.





DAVID ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO - Medellín

@AlejoMercado10