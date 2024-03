Temblores en Medellín: recomendaciones para evitar riesgos mayores en la ciudad

El temblor de magnitud 4 que se registró en la madrugada del pasado 28 de febrero en Bello (Antioquia) generó todo tipo de inquietudes en la ciudadana debido a la fuerte intensidad con la que se percibió y un extraño sonido que despertó a miles de personas.



El Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó que, al haber ocurrido a una profundidad superficial (menor a 10 kilómetros), fue posible escuchar las ondas sísmicas que se producen durante los temblores. Sin embargo, la ciudadanía también se cuestionó sobre los posibles riesgos que hay en la ciudad por los eventos sísmicos.

Vale la pena recordar que, de acuerdo con el SGC, se estima que en el país puede haber en promedio 2.500 sismos al mes e incluso hay un lugar en donde prácticamente tiembla todos los días como en el nido sísmico de Bucaramanga.



Colombia, ubicada en una zona donde diversas placas tectónicas convergen, experimenta sismos en gran parte de su territorio debido a esta interacción geológica. Las regiones costeras y las zonas circundantes de las cordilleras son particularmente propensas a la actividad sísmica.

La doctora en Ciencias de la Tierra Gina Villalobos explicó a través de su cuenta en X que Antioquia tiene un riesgo sísmico alto en el occidente del departamento, mientras que el resto de su territorio está en una zona de riesgo intermedio.



"Antioquia le tocan sismos de varios tipos. Los sismos que vienen de la zona occidental son causados por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa de Suramérica. Son sismos de mecanismo inverso y estos tienen a ser más enérgicos", comenzó por señalar la experta.



Y agregó: "La mayoría de los sismos que se registran en Medellín vienen del nido sísmico de Bucaramanga, y aunque son muy frecuentes, son también muy profundos (150 kilómetros), entonces llegan 'gastaditos'". Según la académica, estos sismos no representan ningún peligro para la ciudad.



Villalobos apuntó que también están los sismos que vienen del Eje Cafetero, los cuales se generan por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, "pero a medida que nos adentramos más hacia los Andes, serán cada vez más profundos".

Diferentes videos captaron los momentos de angustia que se vivieron con el temblor. Foto: Redes sociales

A ellos se suman los sistemas de fallas paralelas que responden a la deformación del terreno. En Antioquia y el Valle de Aburrá pasa, por ejemplo, el sistema de fallas Romeral que es predominantemente transcurrente, mecanismo que suele ser mucho más somero (incluso superficial) y que en Colombia no suelen acumular tanta energía.



"Es bien importante que tengamos en cuenta que, aunque los sismos que afectan a Medellín no son tan frecuentes, siempre hay que obedecer los códigos de construcción sismoresistente, no improvisar con construcciones empíricas, sin supervisión de un ingeniero civil y estar atentos y preparados en caso de sismo", puntualizó la experta.



Precisamente, frente a la preparación en caso de sismo, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín (Dagrd) compartió las acciones que hay que tomar antes, durante y después de un temblor.



Antes de un sismo es importante tener conocimiento básico en primeros auxilios y botiquín de emergencias, ubicar y señalizar zonas de seguridad y rutas de evacuación, conocerla ubicación de llaves de guas, agua e interruptores de eléctricas, participar de simulacros de evacuación, definir puntos de encuentro con familiares, conocer la condición estructuras de la vivienda.



Según la entidad, durante un temblor se debe respirar y conservar la calma; cubrirse bajo una mesa, alejado de ventanas y objetos que puedan caer; dirigirse a zonas seguros y no utilizar el ascensor, siempre las escaleras.



Después de un sismo, indicó el Dagrd, se debe ayudar a las personas que lo necesiten y practicar primeros auxilios si es necesario, no tocar los cables de energía que hayan caído, utilizar el teléfono solo para llamadas de emergencia y sintonizar radio para conocer las medidas adoptadas por las autoridades.



MEDELLÍN

