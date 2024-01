Nuevo temblor en Colombia hoy, sábado 20 de enero: estos fueron su epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó sobre las 7:07 a.m. de este sábado, 20 de enero de 2024, un nuevo temblor en el país.



En esta oportunidad, el sismo tuvo como epicentro el municipio de Murindó, en Antioquia. La magnitud del movimiento telúrico fue de 3.3 y su profundidad fue superficial (menor de 30 km).



Por la leve magnitud del sismo, no se han reportado afectaciones. De hecho, habitantes de municipios cercanos han expresado que no sintieron el sismo, cuyo primer reporte oficial se dio sobre las 6:56 a.m.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2024-01-20, 06:56 hora local Magnitud 3.3, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Murindó - Antioquia, Colombia

Temblores leves en la madrugada de este sábado en Colombia

En la madrugada de este sábado, el SGC había informado en su página de reportes sobre al menos otro ocho temblores de poca trascendencia.



El primero de ellos ocurrió en la medianoche, en Dabeiba, Antioquia. El movimiento fue de apenas 2.1 de magnitud y su profundidad fue superficial.



Sobre la 1:35 a.m., en el municipio de Los Santos (Santander), en el que más temblores se registran en Colombia, ocurrió otro sismo. Este fue de apenas 3.1 grados de magnitud y su profundidad fue de 146 km.



Ya a las 2 se reportó un movimiento muy leve, de apenas 2 puntos de intensidad, en Gachantivá, en Boyacá. Su profundidad fue de 143 kilómetros.



Sobre las 3:25 a.m., un movimiento de 2.7 se registró en Ansermanuevo, el municipio del epicentro del temblor de más de cinco grados que se sintió en gran parte del occidente del país. El sismo de esta madrugada fue superficial.



Imagen de referencia. Foto: iStock

A las 3:35, un movimiento de 2.4 se registró en Piedecuesta, Santander. Su profundidad fue de 161 km. A las 4:05, uno de apenas 2 grados, con profundidad superficial, se registró en Pereira (Risaralda). Ya a las 5:37 a.m., ocurrió un movimiento que tuvo como epicentro el municipio de Istmina, en Chocó. Su profundidad fue de 123 km y su intensidad fue de 2.2.



Así puede activar la alerta sísmica de Google en Colombia

Tras el intenso temblor que se sintió en el Valle del Cauca este viernes, 19 de enero, volvió a cobrar eco la funcionalidad del sistema de alerta sísmica de Google, el cual es gratuito y funciona en los teléfonos móviles con sistema operativo Android.



La firma tecnológica utiliza el sistema 'ShakeAlert', una red de 1.675 sensores sísmicos para detectar temblores. La aplicación analiza datos de los sensores para determinar la ubicación y la magnitud del terremoto. Por eso, suele notificar instantes antes de los reportes oficiales.



Para activar los reportes de la 'app', basta con abrir la configuración de su celular y abrir el apartado de 'Alertas de terremotos'.



En el siguiente video le presentamos el paso a paso para activar la alerta.

