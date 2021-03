¿Por qué fue tan fuerte el temblor que asustó este lunes a Medellín?

Fuerte se sintió en Medellín el temblor que se presentó en la tarde del lunes, al punto de que cobró la vida de una persona que se encontraba en un techo.



Según el Servicio Geológico, el movimiento sísmico tuvo una magnitud de 5.1, a una profundidad de 10 kilómetros y el epicentro fue el municipio de Urrao, en el suroeste de Antioquia.



Según reportes ciudadanos, el evento se sintió en dos momentos. Primero fue un movimiento leve, pero unos instantes después se sintió con más intensidad. Sin embargo, este no duró más de seis segundos. Pero, ¿por qué se sintió tan fuerte?



Expertos sostienen que, aunque el movimiento telúrico ocurre con frecuencia, sí hay razones por las cuales se sintió tan fuerte.



"La liberación de energía de ocurrió ayer, que ocurrió en una falla que queda cerca al municipio de Urrao, fue una liberación de energía muy superficial, digamos que hablándolo en términos geológicos. Si caminar 10 kilómetros no es poco, imagínatelo en profundidad, para la escala del ser humano es una profundidad muy alta, pero para la tierra es muy poco", explicó José Fernando Duque Trujillo, jefe del pregrado en Geología de Eafit.



Según el docente, se trata de un fenómeno normal, que se dio por el choque de la placa suramericana y la placa de Nazca, con incidencia en el occidente de Colombia.



"Ahí se empieza a acumular mucha presión y esa presión, eventualmente, se libera a lo largo de fallas", agregó.



De otro lado, manifestó que los temblores no son ocasionados por fenómenos atmosférico, pero que al contrario, estos movimientos sí pueden afectar el clima.



"La tecntónica de placas es un proceso que ocurre a profundidad en la tierra, que tiene repercusión en la superficie de la tierra, porque finalmente forma las fallas y los volcanes, y forma los sismos, pero la atmósfera no tiene influencia sobre esos fenómenos, más bien estos fenómenos tectónicos tienen influencia sobre el clima", detalló el docente.

¿Qué hacer durante un sismo?

Jaime Enrique Gómez Zapata, director general del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma durante estos sucesos.



"Ante sismos se debe conservar la calma y alejarse de objetos que puedan caer o desprenderse, y cuando pase evacuar siempre por las escaleras”, agregó.

