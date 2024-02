¿Por qué se escuchó ruido extraño durante temblor en Colombia hoy? SGC lo explica todo

Un temblor de magnitud 4.0 y con epicentro en Bello, Antioquia, sacudió a varios colombianos y hasta los hizo levantar de la cama en la madrugada de este 28 de febrero. Además del movimiento, hubo un sonido extraño, calificado por algunos como un "rugido" que incluso quedó grabado en cámaras de seguridad.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) recibió más de nueve mil reportes de ciudadanos que aseguraron haber sentido el sismo a las 2:05 a.m., por lo cual, su intensidad máxima se catalogó como 5, es decir, sentido fuertemente.

Reportes del temblor en Colombia que se registró en Bello durante la madrugada de este 28 de febrero. Foto: Servicio Geológico Colombiano.

La autoridad recopiló los informes de 9.635 personas, en 143 centros poblados, 70 municipios y seis departamentos. A partir de estos, se conoció que la intensidad máxima se percibió en Bello, Belmira, Betulia, Caicedo, Girardota, Itagüí, Medellín, Olaya, entre otros municipios.

¿Por qué se escuchó ruido extraño durante temblor en Colombia hoy?

El temblor que será más recordado por su sonido que por cualquier otra cosa. pic.twitter.com/3r4GiF2B0N — Jorge Zuluaga (@jorgezuluagao) February 28, 2024

Sobre el ruido que escucharon los ciudadanos, John Makario Londoño, director de geoamenazas del SGC, aclaró que todos los sismos pueden generar ondas acústicas.

"Lo que pasa es que la gran mayoría no se escuchan. Primero, porque están muy profundos. Segundo, porque las frecuencias que generan esos sismos no son detectables por los oídos humanos", expresó el experto.

Según explicó, el rango de audición del ser humano ronda los 20Hz y, por lo general, los temblores tienen frecuencias menores de 20Hz que los hace imperceptibles.

Los sonidos producidos pueden ser detectarse si las personas están cerca del hipocentro y si el sismo es superficial, como ocurrió con el movimiento en Bello, el cual tuvo una profundidad menor a 10 kilómetros.

"Se pueden escuchar las ondas P y S viajando al momento que se libera esta energía. Normalmente, se escuchan como si fuera una explosión o un tren. Es decir, tiene frecuencias por encima de 20Hz", añadió.

El SGC insistió que es un fenómeno normal, por el cual no hay que preocuparse.

Así mismo, la entidad ha recordado que Colombia es un país sísmicamente muy activo. En promedio, pueden ocurrir 2.500 movimientos telúricos al mes; sin embargo, muchos de estos no se perciben.

Al mes, se pueden producir 2.500 sismos en Colombia. Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Para el SGC, tampoco es posible afirmar que esté temblando más o menos, en comparación con años anteriores: "30 años de registro instrumental y los cerca de 400 años de registro histórico que tenemos son insuficientes para determinar si la sismicidad ha aumentado o disminuido".

¿Cómo actuar durante y después de un temblor?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) invita a protegerse cuando ocurra un temblor, conservando la calma. Estas son las recomendaciones que ha entregado en ocasiones pasadas:



- Si está en una construcción sismo resistente, ubíquese cerca de columnas, bajo un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de vidrios o elementos que puedan caer.



- Si se encuentra en una construcción informal, trate de salir de inmediato, durante la salida, vigile su entorno para identificar peligros durante la evacuación. Nunca use ascensores para evacuar.



- No se ubique bajo los marcos de las puertas, ya que no es un lugar seguro.

En caso de un temblor, debe evacuar al punto de encuentro cercano. Foto: Jaiver Nieto. EL TIEMPO

A partir de las recomendaciones de la UNGRD, después de un sismo, debe verificar la condición física de usted, así como de su familia, allegados y personas cercanas.



- Si aún está en su vivienda y ante sismos fuertes, corte los suministros de gas, energía y agua. Si percibe olor a gas, evite accionar interruptores o encender fósforos, abra ventanas, de aviso a los Bomberos y diríjase hacia una zona segura.



- Revise su vivienda en busca de señales de posible colapso o de daño estructural grave, tales como: grietas en paredes, columnas y placas de techo, estructura inclinada, grietas externas en el suelo.

Recuerde que la línea de emergencias en Colombia es el 123.

