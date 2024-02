Fuerte temblor en Colombia: en Bello, Antioquia, 4 grados de intensidad y superficial

A las 02:05 a. m. de la madrugada de este 28 de febrero del 2024, un temblor sacudió al departamento de Antioquia. El evento sísmico tuvo una magnitud de 4.0 y el epicentro fue en Bello.



La entidad también informó que el sismo tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros.



Sin embargo, tuvo una intensidad instrumental de VI, lo que quiere decir que fue "fuerte", por lo que Medellín y San Pedro fueron otros de los lugares que sintieron el movimiento telúrico, según el SGC.

Las autoridades se encuentran haciendo un barrido en la zona para descartar daños o personas lesionadas ante el movimiento telúrico. Sin embargo, hasta el momento, ni en la capital del país ni en otras ciudades se han reportado daños.

¿Cómo activar la alerta sísmica de Google?



Los usuarios de teléfonos móviles Android tienen a su mano el servicio gratuito de la alarma sísmica de Google. Quien desee recibir las notificaciones tan solo debe abrir la configuración de su celular e ir al apartado de 'Alertas de terremotos'.

¿Qué se debe hacer durante un sismo?

Conserve la calma. Analice la situación. Aléjese de vidrios, identifique puntos seguros para resguardo, proteja la cabeza con los brazos o cojines. No se ubique bajo marcos de puertas. Evalúe si es necesaria una evacuación, no siempre hay que salir.



Se recomienda evacuar cuando hay fallas estructurales graves. No olvide su maleta de emergencia. Si está en la calle, busque un lugar seguro, lejos de postes y cables. Nunca use ascensor.



Luego del sismo, esté atento a las indicaciones. Verifique su condición y la de personas cercanas. Si puede, ayude a otros. Si evacuó, atienda a las autoridades antes de regresar. Si aún está en su vivienda y ante sismos fuertes, corte gas, energía y agua. Si percibe olor a gas, evite accionar interruptores o encender fósforos, abra ventanas, revise su vivienda en busca de señales de posible colapso, como grietas o estructuras inclinadas.



