Documental de 10 minutos sobre Hidroituango le costó $ 178 millones a Telemedellín

Telemedellín estuvo a punto de apagar su señal a principios de este año por la delicada crisis financiera que atraviesa y problemas de caja para cumplir con millonarias cuentas por pagar, según afirmó la nueva gerente del canal, Vanessa Palacio, este viernes 2 de febrero ante el Concejo distrital.



La directiva también se refirió a las presuntas irregularidades que su administración encontró dentro del canal tan pronto como asumió el cargo. Una de ellas tiene que ver con un documental que fue comprado por Telemedellín a finales del año pasado por valor de 178'500.000 pesos.

"Se contrató en tiempo récord, se suscribió, emitió y pagó en la última semana de diciembre de 2023. Eso más o menos puede valer la quincena de la temporal y no había con qué pagarla, pero contrataron un documental que les perecía muy importante emitirlo en los últimos días en el noticiero", explicó Palacio.



Según la gerente, el material no reposa en la videoteca oficial del canal, por lo que ya se adelantó la solicitud para que sea entregado y la administración anterior rinda las explicaciones correspondientes. Además, el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que investiguen presuntas irregularidades.

Detalles del contrato

Documentos de contrato de Telemedellín por documental de Hidroituango Foto: Archivo particular

EL TIEMPO investigó el tema y estableció que el contrato se firmó el pasado 22 de diciembre entre Juan David Úsuga, entonces gerente de Telemedellín, y John Mauricio Díaz, representante legal de Out House Media Comunicaciones S.A.S., una productora audiovisual con sede en un sector residencial de Rionegro (Antioquia).



Su objeto fue ceder al canal público los derechos patrimoniales de autor de la serie documental 'La verdad sobre Hidroituango' que consta de cuatro partes dividas en: 'Origen y barbarie', 'Puesta en marcha', 'Aceleración y crisis' y 'Negligencias y responsables'.



Aunque los documentos contractuales indican que la duración estimada de cada capítulo era de 4 minutos, según los certificados de registro de obra audiovisual ante el Ministerio del Interior, que conoció EL TIEMPO, todo el documental dura 10 minutos con 52 segundos.



Cada una de las partes, efectivamente, fue emitida en el noticiero de las 6 de la tarde entre el sábado 23 de diciembre y el miércoles 27 de diciembre, según consta en las retransmisiones del canal de Noticias Telemedellín en Youtube, con una duración total de 10 minutos con 7 segundos. Durante el 26 de ese mes no se emitió ningún capítulo.

El documental emitido por Telemedellín se llama 'La verdad sobre Hidroituango. Foto: EPM

Los derechos patrimoniales de autor fueron cedidos a Telemedellín a perpetuidad, por lo que se estableció que quedaba prohibida la venta del material a terceros. La supervisión del contrato, que tenía plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre, quedó a cargo del propio Úsuga.



Sin embargo, documentos aportados por el propio contratista señalan que cada uno de los autores del documental ―tres en total― solo cedió a Out House Media los derechos patrimoniales por un término de 10 años a título gratuito.



Según el certificado de existencia y representación legal, la productora está clasificada como microempresa y reportó ingresos por actividad ordinaria por 113'948.855 pesos en la última renovación de matrícula mercantil.

¿De qué trata el documental?

Telemedellín pagó el documental a Out House Media el 28 de diciembre. El valor bruto del producto fue de 150'000.000 pesos. Foto: Archivo particular

El documental se emitió durante cuatro emisiones del noticiero de las 6 de la tarde por Telemedellín. Todos los capítulos se difundieron durante la misma franja horaria ―alrededor de las 6:30 p. m.― y contaron con una introducción por parte del presentador, a excepción de la segunda parte que apareció cortada.



"En el especial 'La verdad sobre Hidroituango' se hace un recuento cronológico sobre los hechos ocurridos durante el desarrollo de este megaproyecto, esta es la primera parte", dijo la presentadora.



La primera parte, denominada 'Origen y barbarie', empieza por recordar que Álvaro Uribe Vélez dio luz verde al proyecto en 1997 días antes de terminar su mandato como gobernador de Antioquia. La pieza audiovisual explica que el anuncio se dio dos meses después de la masacre del Aro, en Ituango (Antioquia), y recuerda, con material de archivo, algunas investigaciones judiciales sobre supuestos favorecimientos de paramilitares al desplazamiento de la población en la zona.



El segundo episodio, llamado 'Puesta en marcha', aparece cortado y la emisión inicia con una descripción general del proyecto y su impacto en el Norte y Occidente de Antioquia. Además, cuenta con ilustraciones y datos que muestran las principales características de la central.

El documental consta de cuatro capítulos que no duran más de tres minutos. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Para el tercer capítulo ―'Aceleración y crisis'― se recuerda el plan de aceleración de obras que firmó en 2015 el entonces gobernador de Antioquia Sergio Fajardo y la contingencia de 2018 en Hidroituango por el taponamiento de la Galería Auxiliar de Desviación.



Y la última parte, denominada 'Negligencias y responsables', recopila declaraciones del exalcalde Daniel Quintero sobre la obra y exalta sus acciones. "Decidido a recuperar el proyecto en estado crítico, el alcalde Daniel Quintero volcó desde el principio todos sus esfuerzos en Hidroituango", dice la narración de la pieza audiovisual.



Ninguno de los capítulos del documental cuenta con entrevistas a expertos, fuentes oficiales, trabajadores, testigos o afectados por el proyecto Hidroituango. Dos de la piezas, la primera y la tercera, utilizan principalmente imágenes de archivo de medios de comunicaciones y algunos textos que acompañan las imágenes tienen errores de ortografía.

En la justificación del contrato se admite que el proceso no cuenta con un estudio de mercado. Foto: Archivo particular

¿Cómo se eligió el documental?

Los documentos contractuales a los que accedió EL TIEMPO señalan que Out House Media presentó una propuesta a Telemedellín para la venta de los derechos de la serie documental. Para ello fue necesario soportar los registros de derechos de autor que se tramitaron un día antes de la firma del contrato.



En la justificación, Telemedellín manifestó que estaba interesado en adquirir el documental "teniendo en cuenta que el canal produce para sus pantallas y para sus clientes externos una gran cantidad de contenidos audiovisuales de interés público a partir de tres líneas estratégicas: información, entretenimiento y comunicación pública".



Y sobre los estudios de mercado que soportan la contratación, el canal explicó que "atendiendo a la titularidad de los derechos de autor no es posible realizar un estudio de mercado, pues aunque existen contenidos similares, será el análisis de costos del proyecto y la relevancia representativa para el autor la que permita buscar una contenido con estas mismas características".



John Mauricio Díaz, representante legal de la productora, le dijo a EL TIEMPO que el primer acercamiento con el canal lo tuvieron durante un evento de la Alcaldía de Medellín en los corregimientos. "Aunque no había convocatorias al respecto, se contó con la intención de realizar la producción", dijo Díaz.



Según el contratista, la estructura narrativa y montaje tomaron un poco más de 4 meses y una vez finalizados los capítulos se presentó la propuesta al canal. "Realizamos la cotización del proyecto teniendo en cuenta los precios de mercado y de otras producciones similares", agregó.



La mayoría de las imágenes, según explicó el representante legal, son de archivo, animaciones propias y tomas propias.

De igual manera, este diario se comunicó con el exgerente Úsuga para conocer su versión del contrato. En primer lugar, el comunicador audiovisual explicó que el documental efectivamente se emitió por el noticiero y que en ese sentido debe estar en el repositorio de Telemedellín.



"El contrato se tenía desde meses anteriores, pero ellos no habían presentado la sesión de derechos de autor, hasta que no lo tuvieran no lo podían entregar. En tiempo récord no se firmó porque nosotros no estamos mandando a hacer una producción", aseguró el exgerente.



Úsuga precisó que hubo reuniones preliminares en las que la productora presentó sus proyectos audiovisuales. Aunque anteriormente habían buscado vender sus productos al canal, este fue el primer contrato que se firmó entre las partes, afirmó Úsuga. "Ellos se habían acercado, pero no habíamos llegado a ningún acuerdo", agregó.



"Soy comunicador audiovisual, conozco a muchas productoras, no solo a esta. Soy docente y tengo acercamientos con varias productoras y eventos. Hay varias que muchas veces se acercaron a nosotros para presentar sus propuesta", explicó el exgerente sobre cómo se dio el acercamiento entre Telemedellín y Out Media House



En cuanto al precio, aseguró que el mismo se estimó por "la factura" del producto que, según dijo, "podría valer muchísimo más". "Es directamente proporcional a lo que ellos entregaron, es una buen factura, tiene muy buena producción y unos buenos cimientos para poder ser emitida", dijo Úsuga.



Además, aseguró que los nuevos formatos transmedia no exigen que haya siempre una persona hablando en cámara. "Cuando uno mira las animaciones y mira que se remite al archivo histórico, es la magia de la edición la que tiene que realizar para enganchar".



Finalmente, el exgerente señaló que "las verdades no son absolutas" y que "todos tienen diferentes puntos de vista". Lo que dejó en claro es que el producto se basa en fuentes "que se realizaron anteriormente" para evidenciar su narrativa. Al ser consultado si el producto cumplía con los estándares de contrastación de fuentes propios de un canal público, Úsuga respondió: "Sí".



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO - MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com

En X: @sebascarvajal28