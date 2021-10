Exgerente de Telemedellín da su versión sobre polémica por despidos

A través de redes sociales el periodista Hernán Muñoz confirmó su despido de la dirección del sistema informativo de Telemedellín, tan solo unos días después de la salida de Johana Jaramillo Palacio.



En sus declaraciones, el periodista relacionó su salida con las diferencias que tuvo con el nuevo gerente del canal, cargo que asumió Deninson Mendoza.



"En el comité de empalme, el nuevo gerente me confrontó y me dijo que desde ese momento el noticiero 'ya no sería para la gente sino para defender al alcalde Daniel Quintero'", explicó Muñoz en su Twitter.



Tras las polémicas declaraciones del comunicador, 'La W Radio' se contactó con Johana Jaramillo, quien confirmó las afirmaciones de Muñoz.



"Eso fue cierto (...) El nuevo gerente se presentó, yo pedí que cada miembro del equipo integrante se presentara. Luego de ello, le propuse como orden del día al señor gerente que comenzáramos con una breve explicación de las áreas (...) Cuando llegamos ya a la dependencia del sistema informativo como tal, Hernán tomó la palabra y fue un freno total, freno muy grande porque (el nuevo gerente) comenzó con claridades sobre todo de cómo debe ser el sistema informativo, ninguna entrada para lo que significa el Centro Democrático. Se dijo además con claridad a todos los asistentes que efectivamente ellos tenían que entender que el canal no era del alcalde, era de Daniel Quintero y que de ahí en adelante todo se iba a construir en esa línea", narró Jaramillo.



@deninsonmendoza SI dijo en el comité de empalme que todos tenían que entender que “este es el canal de Daniel Quintero, no del Alcalde, de Daniel Quintero”. Fui testigo y otros 8 más, todo el comité de gerencia. No es descabellado…. Es VERDAD. — Johana Jaramillo P (@JohaJaramilloP) October 5, 2021

Destacó que Mendoza pidió estar en los consejos de redacción los días viernes y que, antes de salir al aire, le mostraran todos los informes especiales. Algo que, según Jaramillo, ella nunca hizo como gerente ni ha hecho en sus anteriores cargos.



Y también manifestó que el empalme no se terminó como estaba previsto porque Mendoza se retiró, pues, según ella, "tenía reunión con el señor alcalde".



¿Qué respondió Deninson Mendoza?

El nuevo gerente de Telemedellín también habló con 'La W' y explicó que: "Hay unos cambios administrativos, hay un nuevo proceso en el canal. Estamos en la reconstrucción de muchas de las cosas que venían pasando en Telemedellín, especialmente en el sistema informativo, que todo esto se debe a unos temas de movimientos económicos que necesitamos para darle unas eficiencias al noticiero y que el noticiero siga funcionando. Vamos a traer otro equipo directivo, se vienen cosas muy buenas".



Aseguró que el trino de Muñoz es entendible y que le desean lo mejor. "Deseamos que Hernán tome nuevos rumbos en su carrera profesional".



En cuanto a las razones de la salida del periodista, Mendoza destacó que los comentarios de Muñoz "no obedecen a la verdad plena" y dio su versión de lo sucedido durante el comité de empalme.



"Me llamó la atención varias cosas que le pregunté por qué se habían hecho, sus respuestas fueron claras y contundentes y yo creo que en Telemedellín se tiene que hablar de la verdad. En noticias Telemedellín tenemos que hablar de la verdad, tenemos que ver las dos caras de la moneda siempre, los periodistas no pueden tomar posiciones cuando están contando la noticia y es algo que venía pasando".



Afirmó que sí pidió revisar los informes especiales, pero aclaró que lo hizo porque quería hacer parte del proceso y ponerse a disposición de Muñoz. Entre otras cosas, porque "la televisión pública se tiene que hacer de una manera coherente, de cara a la gente".



"Lo que nosotros queremos hacer son cosas buenas, queremos que a Telemedellín le vaya bien, no solamente al sistema informativo. Lastimosamente el sistema informativo estaba teniendo unos costos muy altos con los que no podemos continuar porque nos desequilibran la balanza económica, la balanza financiera del canal. Tenemos que volver un noticiero más ágil, de la gente, que esté al servicio de la comunidad", destacó.

