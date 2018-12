La ‘guerra del centavo’ pasó de la calle a las aplicaciones móviles

Combatir el fuego con fuego. Esa es la posición que tomó un grupo de taxistas de la ciudad ante la llegada de plataformas de transporte como Uber, Cabify, Picap e InDriver, la más reciente que, aunque son consideradas ilegales, los han afectado de sobremanera.“No se gana nada haciéndole paros al alcalde o quebrando los vidrios de los carros de transporte ilegal. Somos conscientes de que unos pocos han generado mala fama al gremio de los taxistas, pero con buen servicio y una plataforma tecnológica podemos revertir esa situación, por eso creamos TooTaxi”, manifestó John Fredy Betancur, CEO de esta aplicación.

En dos meses que lleva el servicio, esta herramienta digital completa 2.500 taxistas inscritos que tuvieron que pasar varios filtros para poder entrar, tales como tener al día los papeles de ellos y de los vehículos.



La diferencia, agregó Betancur, es que además de las pólizas que cubren a los pasajeros en caso de algún incidente, es la posibilidad de que el usuario comunique los pormenores de su trayecto con un grupo de confianza para más seguridad.

#indriver primero fueron carros vallas hoy en el ccia Florida Medellín se hace publicidad a plataforma ilegales de acuerdo con la resolución 40313 de @Supertransporte no se puede y están sujetos a multas pic.twitter.com/JXnG3il7e7 — mono pipe (@LuisPipecas1) 5 de diciembre de 2018

“La llegada de InDriver termina de empeorar la situación. Nos tienen agobiados y arrinconados. Es que hasta están poniendo publicidad engañosa como si fuera algo legal. La aplicación sí es legal, pero no el servicio que prestan”, aseguró el vocero de los taxistas.



Añadió, que esa aplicación es más dañina que otras para el gremio porque no solo capta a vehículos particulares, sino también a los de servicio público (placas blancas) e incluso, a los mismos taxistas.



“Por ejemplo, una carrera al aeropuerto de Rionegro cuesta 75.000 pesos, entonces alguien en esa app dice que tiene 40.000. Lo que hacen es una especie de subasta y no falta el que desconozca o se regale y acepte. Para mí eso es un delito porque está desconociendo las tarifas fijadas por el gobierno”, expresó Betancur.

Desde lo jurídico seguiremos dando la pelea contras las plataformas ilegales, pero también desde la tecnología para prestar un mejor servicio FACEBOOK

TWITTER

Esta aplicación llegó a Medellín a finales de noviembre siendo la sexta ciudad del país donde tiene presencia (Cúcuta, Ibagué, Pereira, Cartagena y Barranquilla son las otras).



“Durante este tiempo, el costo de los viajes con nuestra plataforma fueron en promedio un 20 por ciento más bajos que el de los principales competidores. En esta etapa inaugural, los más de 4.000 conductores que tiene la plataforma en la ciudad no tendrán que pagar comisión en los primeros meses de operación”, manifestó Yegor Fedorov, director de Desarrollo Comercial de InDriver.



Esta nueva herramienta completó más de 2 millones de recorridos en las ciudades donde tiene presencia y su directivo anunció una inversión de 50 millones de dólares en un plan de expansión latinoamericano.

En pocos meses en #Medellín se implementarán taxis de lujo con conductores capacitados por el #Sena. Así, y no quemando los carros, sí se combate la irregularidad de estas plataformas digitales de transporte que, entre otras, el gobierno no ha legalizado por pura negligencia. — Alberto González (@albertomng1) 20 de diciembre de 2017

Sin embargo, los taxistas no se quedarán de brazos cruzados. Ya lograron que la publicidad de esta app fuera retirada de varios lugares pues por regulación del gobierno está prohibida.



Sobre el tema, Humberto Iglesias, secretario de Movilidad, expresó su apoyo a la legalidad.



“Rechazamos enérgicamente el uso de aplicaciones que no están constituidas para un transporte legal. Hemos tenido muchas conversaciones con MinTransporte expresando nuestra preocupación por el incremento de la informalidad y la ilegalidad en todo el país, donde estas empresas no están reguladas”, opinó el funcionario.

Hemos tenido muchas conversaciones con MinTransporte expresando nuestra preocupación por el incremento de la informalidad y la ilegalidad en todo el país FACEBOOK

TWITTER

Y aunque el gremio taxista también se ha reunido con MinTransporte y MinTIC, igualmente están cambiando desde adentro para mejorar su servicio.



“Vamos a lanzar desde TooTaxi 12 líneas especializadas para transporte de lujo, de mascotas, conductores bilingües, taxis para hacer tours, y otras más”, anunció el directivo.



Según los cálculos del gremio, en el valle de Aburrá circulan cerca de 32.000 taxis y hay casi 46.000 conductores de este transporte, que ven con preocupación el incremento de la informalidad.



“Solo en Medellín hay 19.250 taxis habilitados y calculamos, basados en mesas de trabajo, que hay 13.000 vehículos de Uber. Es una locura”, sentenció Betancur.



David Alejandro Mercado

Redactor de EL TIEMPO

davmer@eltiempo.com@AlejoMercado10