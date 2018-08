Taxistas de la protesta en Medellín amanecieron frente a La Alpujarra

De una manera u otra, algunos de los taxistas que protestaron este miércoles 22 de agosto en Medellín lograron su cometido: llegar a La Alpujarra.



No en sus vehículos amarillos, como lo tenían estipulado en un permiso entregado por la Alcaldía, pues no los dejaron llegar hasta allí por presuntamente incumplir las condiciones de no bloquear vías o generar caos.

Aun así, guardaron sus carros y a pie, con pancartas en mano, se instalaron en el Parque de las Luces, frente a La Alpujarra –donde están ubicadas las oficinas de la Alcaldía de Medellín– para exigir una reunión con el alcalde y debatir el pliego de peticiones que plantean los taxistas para tener mejores condiciones en prestación del servicio.



Y allí pasaron la noche. Algunos amarrados en las columnas del parque, otros sentados a su alrededor ondeando las pancartas en contra de las plataformas virtuales de transporte informal, a la espera de ser atendidos.

Un grupo de taxistas del valle de Aburrá amaneció frente a La Alpujarra a la espera de una reunión con la alcaldía. Dicen que no se irán hasta que los atiendan. pic.twitter.com/JuhyOM6ymH — Alejo Mercado (@AlejoMercado10) 23 de agosto de 2018

“Señor alcalde, por violar la Constitución Política de Colombia en el artículo 37 nos hemos comunicado con el Procurador General de la Nación, quien lo llamará a rendir cuentas. Hemos decidido unánimemente, las agremiaciones y asociaciones, en compañía de propietarios y taxistas, de hacer otro plantón lo más pronto posible. Los taxistas del área metropolitana nos encontramos en asamblea permanente”, expresó Darío Duque, uno de los representantes de los taxistas, que hizo parte de la vigilia.



Para los gestores de la jornada, la protesta fue todo un éxito y no como indicó la secretaría de Movilidad de Medellín, que aseguró que de los 19.000 taxis de la ciudad, solo se movilizaron 220. De igual forma, indican que no se irán hasta que sean atendidos.

Por el momento no se conoce una posición de la administración municipal sobre si habrá reunión para discutir los pliegos propuestos por este sector del gremio.



Humberto Iglesias, secretario de Movilidad, aseguró que han llevado a cabo más de 15 mesas de trabajo con los taxistas y que estas seguirán. De igual forma, indicó que 16 empresas de taxis legalmente constituidas no apoyaron la jornada de protesta.



Estas fueron: Coopebombas, Cootransmede, Tax Andaluz, Flota Bernal, Tax Alemania, Tax Poblado, Aerotaxi S.A., Tax Súper S.A, Tax WFE, Tax Individual, Metromóvil, Tax Supremo, Citytaxi, Tax Admiautos, Cootrasana, Hollywood Taxi y Cía.



MEDELLÍN