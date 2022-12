Por medio de las redes sociales se hizo viral la denuncia de un taxista que le reclama a una mujer, que según él, no le pagó la carrera hasta el centro comercial Fabricato en Medellín.

En el clip se observa cómo el conductor ingresa a un establecimiento de comidas y comienza a grabar a la mujer que se encuentra esperando en una mesa:



“Vea la ladrona, aquí está la ladrona roba taxistas. Se robó la carrera, para que la tengan en cuenta aquí todos los muchachos taxistas de Medellín. Véanla, ahí se la voy a tirar al grupo. ¡Qué belleza de ladrona!”, menciona el hombre.



Mientras este hombre le reclama el dinero de la carrera, la mujer permanece en silencio y solo lo mira mientras bebe agua. En otro video se observa que el conductor le sigue reclamando y ella busca algo en su bolso.



“Ya la encontré, ya me va a pagar, hágale tranquilo”, dice el hombre "es que uno tiene que ser muy honrado, muy honesto”, añade.



En el momento en el que se encuentra haciendo la reflexión, es interrumpido por esta mujer que alega: “vea, ¿sabe qué?, no le voy a pagar, ya”.



Taxista denuncia que esta mujer no le gusta pagar las carreras a Taxistas....uno de ellos la confronta y esta es su reacción. pic.twitter.com/SZCheIceqH — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 27, 2022

El altercado entre estas dos personas se hace más grande y comienzan a gritarse frente a los otros comensales, el taxista le insiste: , “es que yo no le estoy robando, ¿cómo no me va a pagar la carrera si yo la traje honestamente?, ¿por qué no va a pagar madre?”.



Mientras que la mujer continúa en la negativa, “no, no le voy a pagar y punto, ya, no le voy a pagar, no me da la gana, súbame a redes, suba lo que quiera”.



Tras un intercambio de palabras, la mujer da sus razones para no pagarle al conductor y dice que este le estaba cobrando un monto exorbitante: "el ladrón es usted, me está diciendo que 45 mil pesos”, grita la mujer.



El conductor le responde que eso es lo que marcó el taxímetro, pues la mujer prometió que ingresaría al centro comercial por dinero y le cancelaría la carrera. Nuevamente esta mujer lo amenaza y solicita que lleguen las personas de vigilancia o la policía.



Una tercera persona se escucha en el video y le solicita al conductor que baje la voz y se retire. Hasta el momento se desconoce si esta persona canceló o no el servicio.

