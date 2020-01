Persiste la polémica por tala de árboles en el Túnel Verde de Envigado

Más de 70 árboles del reconocido Túnel Verde, en Envigado, fueron talados entre el martes, 31 de diciembre, y el sábado, 4 de enero. Durante estos días, desde que se accionó la primera motosierra, las manifestaciones de habitantes y defensores del corredor verde no han parado.



Luego de la tala del pasado sábado, la Alcaldía de Envigado publicó un comunicado en el que indicaban la reducción del aprovechamiento forestal autorizado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), autoridad ambiental encargada que, inicialmente, les daba permiso de remover 133 árboles, podar 32 y reubicar 30. Finalmente, indicó la administración, "se llegó a un número definitivo de permiso de aprovechamiento forestal de 70 árboles y de otros 63 individuos arbóreos menores de 10 centímetros".

Alejandro Martínez, un sicólogo ambiental y residente del sector, manifiesta que "a pesar de que la Alcaldía haya manifestado que no van a talar más árboles, que porque no lo ven necesario, de todas maneras, la comunidad no confía en la palabra, porque ya la incumplieron. Por eso se mantiene la resistencia".

Martínez se refiere a unas reuniones que tuvieron algunos representantes del colectivo Túnel Verde, que ha librado una ardua batalla por la defensa de los individuos, junto con las principales autoridades del municipio, el alcalde saliente, Esteban Salazar e, incluso, con el alcalde electo, Braulio Espinosa.

Alcalde @braulioEMarquez usted estampó su firma, usted asumió un compromiso con quienes recientemente lo eligieron como alcalde de Envigado. Honre su palabra y respete el #TunelVerde pic.twitter.com/GbJQq9tQD4 — Camilo Calle🌻 (@CamiloCalleO) January 4, 2020

Precisamente, informó el Colectivo a través de un comunicado el pasado 27 de diciembre, los acuerdos de una reunión que llevaron a cabo con Salazar; la personera, Virginia López, y algunos funcionarios del gabinete, donde se determinó suspender la tala "hasta que no se generen los espacios de diálogo con la Procuraduría General de la Nación", precisa el documento.

Recordamos nuevamente el comunicado que publicamos hace unos días después de una reunión con @alcaldiaenv y @areametropol



Se comprometieron a suspender la tala.



Engañaron a la ciudadanía.



Mintieron. @braulioEMarquez pic.twitter.com/MRhlVI4Ofx — ColectivoTúnelVerde (@TunelVerdeEnv) January 4, 2020

"La indignación por el asesinato de estos árboles se suma a la indignación que provoca ver cómo las promesas de los políticos no duraron sino las primeras 6 horas del mandato. Porque no podía talar desde las 12 del 31", manifestó María Isabel Palacios, una habitante del sector.



En la mañana de este martes, ciudadanos e integrantes de los colectivos ambientalistas que defienden el corredor, realizaron un plantón afuera de la Alcaldía de Envigado, que denominaron de "resistencia". En este realizaron un cacerolazo, acompañado de una serie de actos simbólicos para expresar su indignación por la tala de, apróximadamente, 75 árboles, calculan los habitantes.

En la entrada de la @AlcaldiaEnv hacemos un minuto de silencio por los árboles talados. pic.twitter.com/fThetMNHx3 — ColectivoTúnelVerde (@TunelVerdeEnv) January 7, 2020

Alcalde @braulioEMarquez este es un mensaje de la ciudadanía que está molesta con la tala arbitraria del #TúnelVerde. pic.twitter.com/y6HC20QPWi — ColectivoTúnelVerde (@TunelVerdeEnv) January 7, 2020

"Pedimos ciudades más verdes, más sostenibles. Es necesario fortalecer la gobernanza ambiental para que exista una construcción colectiva de lo público. ¡No más talas!", escribió el colectivo Túnel Verde, a través de su cuenta de Twitter.

Las personas han realizado actividades culturales y deportivas entre performances, bailes, clases de yoga, campamentos y cacerolazos en la zona, al lado de los troncos de los árboles talados.



La Alcaldía de Envigado, mediante comunicado a la opinión publica compartido el mismo sábado, 4 de enero, indicó que "el municipio ha cumplido con todos los requisitos de Ley (jurídicos de trámite ambiental), el permiso que se posee está en total y debida regla; a través de este se garantiza la protección y el cuidado del medio ambiente".

En Envigado trabajamos por la movilidad y el medio ambiente



Con el aprovechamiento forestal que se realizó el día de hoy, se dio continuidad a una etapa de desarrollo sostenible para Envigado, cumpliendo con los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental- @Areametropol pic.twitter.com/xEyej58dtu — Alcaldía Envigado (@AlcaldiaEnv) January 4, 2020

Asimismo, aseguró que se hará un trabajo de reforestación, de protección de fauna y flora, así como de siembra de 286 árboles como reposición que corresponden a 69 especies diferentes, "lo cual generará mayor biodiversidad. beneficios ecológicos. aporte de alimento., hábitat. y tránsito para la fauna silvestre",. precisa en la misiva.



Por su parte, el colectivo Túnel Verde ha estudiado las acciones legales para contrarrestar la situación, "no se van a quedar de manos cruzadas", expresó Martínez. De modo que, esperan, en una semana poder hacer el anuncio de qué harán al respecto.



"Es que lo que pasó fue muy grave. No avisaron y tampoco hicieron el efectivo traslado de las especies de fauna que tienen su hábitat allí", indicó Martínez, quien también reveló que él, como sicólogo ambiental, contempla la posibilidad de hacer un estudio para determinar el impacto en la salud mental de esta tala en los habitantes de la zona.

